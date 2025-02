video suggerito

Dopo Malgioglio, anche Valerio Scanu difende Giorgia: "Come fa Mogol a dire una cosa così sulla sua voce?" Ospite de La Volta Buona nella puntata di giovedì 20 febbraio, Valerio Scanu ha detto la sua sul parere di Mogol sul modo di cantare di Giorgia. "Non ha una voce antica" ha dichiarato Scanu a Caterina Balivo.

Dopo Cristiano Malgioglio, anche Valerio Scanu è intervenuto a La Volta Buona per commentare la dichiarazioni su Giorgia fatte da Mogol, che aveva definito il modo di cantare dell'artista "vecchio di trent'anni". Ospite di Caterina Balivo, Scanu ha sottolineato di non trovarsi d'accordo con il suo parere.

Le parole di Valerio Scanu in difesa di Giorgia

Nella puntata del La Volta Buona, in onda giovedì 20 febbraio, Caterina Balivo ha letto le dichiarazioni di Mogol: "Ha detto che offrirebbe un corso gratuito a Giorgia nella sua scuola perché, cito testualmente, Giorgia è fantastica ma canta come si cantava 30 anni fa, usa troppo la voce". La conduttrice ha poi chiesto un parere sulla questione a Valerio Scanu. "Nel 2025 saper cantare è una colpa. Io lo dico. Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliarlo meglio… se dice una castroneria del genere diventa poco credibile – ha osservato il cantante – Come si fa a dire a Giorgia una cosa così? Canta bene come cantava bene trent'anni fa. Non mi sembra una voce antica. ‘Offro io un corso nella mia scuola', dai su…".

Cristiano Malgioglio contro Mogol per le sue parole su Giorgia

"Sono molto nervoso di quello che ha detto Mogol su Giorgia, invece il signor Mogol dovrebbe andare a scuola di Giorgia, Giorgia non ha una voce, ha uno strumento, è la più grande cantante della sua generazione oggi" ha commentato Malgioglio a Storie Italiane. E ancora:

Non c'è una voce come quella di Giorgia. Poi, a seconda della canzone che uno canta, ovviamente la voce cambia completamente. Quei virtuosismi che riesce a fare è un'emozione enorme, come Giuni Russo, ovviamente con un'altra timbrica. Ma ce ne fossero di voci così. Dimmi tu, Mogol, quali sono i cantanti che lui ha lanciato nella sua scuola.

Il paroliere ha concluso entrando nel merito della definizione data da Mogol sula voce di Giorgia: "Ma cosa vuol dire che è antica? Antica una donna che fa quei virtuosismi così, ma quello è un miracolo. Non c'è una voce così in circolazione. Avrebbe fatto bene Mogol a scrivere una canzone per Giorgia e avergliela proposta".