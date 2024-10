video suggerito

"Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve", la gaffe della signora Longari in diretta a La Volta Buona Ospite de La Volta Buona, durante una conversazione su Mike Bongiorno, la signora Giuliana Longari ha commesso una gaffe. Pensando di non essere in diretta, ha commentato l'aspetto di Valeria Marini dicendo "prima era una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve".

A cura di Elisabetta Murina

La signora Longari è caduta su Valeria Marini. La celebre concorrente del programma Rischiatutto di Mike Bongiorno, ospite della puntata del 18 ottobre de La volta buona, ha commesso una gaffe sulla showgirl. Pensando di non essere in onda, Giuliana Longari si è lasciata andare a un commento sentito anche dai telespettatori. Ecco cosa ha detto.

Cosa ha detto la signora Longari su Valeria Marini

Uno degli argomenti del programma La Volta Buona del 18 ottobre è stato Mike Bongiorno, dal momento che il prossimo 21 e il 22 ottobre Rai1 trasmetterà la serie Mike dedicata al conduttore. In studio sono stati chiamati alcuni ospiti per parlare di lui, tra cui la signora Giuliana Longari. La celebre concorrente di Rischiatutto, protagonista di una delle gaffe del conduttore, ne ha commessa a sua volta una. Dopo un filmato che mostrava Mike e Valeria Marini a Sanremo nel 1997, non pensando di essere in onda, ha commentato: "Era ancora una bella donna, ora sembra la strega di Biancaneve". "Siamo tornati in diretta, lo dico per lei sennò sembrava poco carino verso un'altra donna", è prontamente intervenuta Balivo. "Stavo spettegolando", ha spiegato Longari.

Chi è la signora Longari e perché è celebre

Giuliana Longari è diventata nota al pubblico per la sua partecipazione a Rischiatutto, quiz degli Anni Settanta condotto da Mike Bongiorno. La signora è stata campionessa del programma e protagonista di una celebre gaffe: dopo aver risposto a una domanda, Bongiorno avrebbe pronunciato la frase: "Ahi! Ahi! Ahi! Signora Longari, mi è caduta sull'uccello!". La donna rimase campionessa per 11 puntate e vinse circa 13milioni di lire in gettoni d'oro.