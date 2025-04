Valeria Marini sbotta contro le soubrette di Ne vedremo delle belle: “Covo di vipere, siete invidiose”

video suggerito

Durante la finale di Ne vedremo delle belle è stato mostrato lo scontro tra Valeria Marini e il resto delle showgirl che l'hanno accusata di aver mancato di rispetto a tutte non presentandosi alle prove. La Marini ha sbottato accusandole di essere un "covo di vipere" e invidiose.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la finale di Ne vedremo delle belle, lo show di Carlo Conti conclusosi (in anticipo) con la vittoria di Lorenza Mario. Prima dell'annuncio della vincitrice, le protagoniste del programma si sono sfidate a suon di esibizioni e il pubblico ha avuto modo di assistere anche a ciò che è accaduto dietro le quinte del programma, durante le prove. In un filmato, in particolare, è stato mostrato un forte battibecco nato tra Valeria Marini e il resto delle showgirl.

Lo scontro tra Valeria Marini e Angela Melillo

Durante la puntata finale di Ne vedremo delle belle, è stato mostrato un filmato nel quale Valeria Marini ha sbottato contro alcune sue colleghe che l'hanno accusata di essere spesso assente alle prove e di non portare rispetto al gruppo. In particolare Patrizia Pellegrino ha commentato sul suo conto: ‘Lei è triste per la mamma, ma per carità, noi abbiamo problemi triplicati. È cattiveria'. Anche Angela Melillo ha parlato della Marini sottolineando la questione delle prove: "Lei è fatta così che cosa? Quando viene in ritardo noi siamo contente? È una mancanza di rispetto", le parole. Mentre tutte le showgirl chiacchieravano, è entrata in sala Valeria Marini e allora la Melillo le ha dichiarato: "Menomale, parlavamo di una cosa che se ci sei è meglio". La Marini ha allora sbottato: "Cosa hai da dire su di me? Qui è tutta un'accusa, tutta un'aggressione. Falla finita. Io vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Che te ne frega a te se non faccio le prove e mi sento male? Se non vengo è perché ho dei gravi problemi". Durante lo scontro, Valeria Marini ha accusato Angela di essere "una vipera": "Perchè devo essere giudicata da te? Questo è un programma o è un pungiball contro di me? Falla finita di dire stupidaggini".

Lo sfogo allo specchio di Ne vedremo delle belle: "C'è aria di invidia"

Valeria Marini dopo lo scontro si è poi sfogata davanti alle telecamere del programma: "Sono stata trattata male, molti hanno parlato di bullismo". Ritrovatasi di nuovo davanti alle colleghe, ha dichiarato: "Io non la conosco la cattiveria, ma la sto subendo da voi. Erano tutte cattiverie su di me. C'è aria di invidia fastidiosa. Non ho bisogno di mettermi davanti a nessuno. Se tolgo spazio agli altri, è una cosa naturale. Mi dispiace ma la posizione della vera primadonna è sempre centrale". In un'altra clip la Marini ha accusato le sue colleghe di essere "un covo di vipere": "Spero che il loro giudizio sia più obiettivo. Uscite male voi. Io ne esco bene, perché mi avete messo sulla brace".