video suggerito

Valeria Marini in lacrime a Ne vedremo delle belle lascia la sala prove: “Non è un momento facile” Durante le prove di Ne Vedremo delle belle, come si è visto nella clip in onda durante la puntata del 5 aprile, Valeria Marini è scoppiata a piangere e ha lasciato la sala. “Non è un momento facile per me”, ha raccontato la shwogirl, sempre più lontana dal resto delle concorrenti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valeria Marini è crollata durante le prove del programma Ne Vedremo delle belle. Come si è visto nella puntata in onda sabato 5 aprile, la showgirl ha vissuto un momento di difficoltà nel corso della settimana, che l'ha portata a piangere lasciando la sala. In più, i rapporti con le altre concorrenti stanno diventando sempre più complicati.

Le lacrime di Valeria Marini a Ne Vedremo delle Belle: "Non è un periodo facile"

Durante la puntata del 5 aprile di Ne Vedremo delle belle, il pubblico ha visto come è stata l'ultima settimana di Valeria Marini. La showgirl ha vissuto diversi momenti di difficoltà durante le prove, tanto che ha dovuto lasciare lo studio per un crollo emotivo. "Mi viene da piangere, crollo quando sono stanca", ha spiegato all'insegnante che l'ha subito raggiunta.

Marini ha raccontato di non star attraversando un momento sereno: "Non è un momento facile per me". Non è entrata nel dettaglio di quanto sta accadendo ma si è mostrata infastidita quando è venuta a conoscenza delle frecciatine delle altre concorrenti nei suoi confronti: "Comincio a percepire che fanno il sorriso davanti e dietro non è così. Non avevo bisogno di fare questo spettacolo per tornare alla ribalta, non sono qui a sgomitare. Siamo in un talent per fare una gara".

La sfida persa contro Patrizia Pellegrino

Durante la serata, Marini ha sfidato Patrizia Pellegrino, spesso ultima a Ne Vedremo delle belle e che a Fanpage.it aveva raccontato di non avere alcuna intenzione di competere. Il brano scelto è il musical sulle note di Priscilla, la regina del deserto. I giudici hanno scelto di premiare Pellegrino, tranne Frank Matano che, dopo lo scontro con la concorrente, ha votato per Valeria Marini. "Almeno lei ha beccato i passi principali", hanno spiegato le altre concorrenti votando sempre per Pellegrino. "Io voto col cuore, voi votate contro di me", ha concluso Marini.