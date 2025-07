Valentina scoppia in lacrime vedendo Antonio con la single Marta a Temptation Island: “È un pagliaccio, cerco serietà”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 23 luglio spazio al percorso di Valentina Riccio e Antonio Panico. Nella scorsa puntata, lei si era avvicinata al single Francesco, scatenando una forte reazione da parte del suo fidanzato. Stavolta è invece Valentina a vedere l'avvicinamento di Antonio alla single Marta.

La reazione di Valentina all'avvicinamento tra Antonio e la single Marta

Nella puntata di oggi, Valentina viene chiamata nel capanno per vedere nuove immagini del fidanzato con la single Marta, che studia medicina e vorrebbe diventare un chirurgo. Lui è convinto di piacerle e quindi flirta con lei, si appartano durante una notte e vanno in spiaggia insieme. Davanti alle immagini, Valentina ha una forte reazione: "A me non fa complimenti, solo all'inizio per conquistarmi. Fa tutti i suoi comodi, a volte parte senza nemmeno avvisarmi. Mi sto domandando se voglio davvero lui". Nonostante questo, la napoletana non mette in dubbio i suoi sentimenti: "A me emoziona solo il fatto di vederlo", le parole. A quel punto, scoppia a piangere.

Al falò, a Valentina vengono mostrati altri filmati del suo fidanzato. Lui e Marta vanno in esterna da soli e vanno a fare trekking. Antonio cerca il contatto fisico , ma questo non sembra turbare particolarmente la sua fidanzata: "Lo vedo pagliaccio, per la prima volta non sono gelosa. Sto iniziando a capire che lui non può darmi quello che cerco, la serietà".

Antonio in lacrime: "Ho capito che ho accanto la donna della mia vita"

Arrivato al falò, Antonio scopre che non c'è alcun video di Valentina, che invece si era avvicinata al single Francesco nelle puntate precedenti. Dal sollievo, quindi, scoppia a piangere e ammette: "Ho capito che lei è la donna della mia vita, merita tanto. Sto avendo le risposte che mi aspettavo". Una consapevolezza del tutto diversa, dunque, da quella della sua fidanzata.