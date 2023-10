Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese: “Non pago per lui, lampanti i motivi della separazione” Valentina Melis risponde agli attacchi ricevuti sui social da parte di chi le chiede di prendere una posizione netta sull’atteggiamento tenuto dall’ex compagno Massimiliano Varrese nella Casa del Grande Fratello. “A noi donne viene chiesto di pagare anche per gli ex”, scrive l’attivista, “I motivi della separazione sono lampanti”.

Valentina Melis replica a chi le chiede di prendere una posizione a proposito di Massimiliano Varrese, suo ex compagno, padre di sua figlia e attuale concorrente del Grande Fratello. Diventato inviso a una parte degli spettatori del programma dopo essere stato accusato di avere fatto pressing su Heidi Baci al punto da spingerla a uscire dalla Casa (anche se la giovane ha deciso di abbandonare il gioco solo dopo avere parlato con il padre), Massimiliano sta ricevendo feroci critiche che hanno finito per investire anche Valentina, attivista e attrice.

Il messaggio di Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese

In risposta a una utente che l’aveva accusata di non avere aiutato la causa femminista in considerazione delle sue precedenti frequentazioni, Valentina ha chiesto che non le sia presentato il conto delle azioni commesse da un altro: “Mi dispiace molto tu scriva questo.Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno mi metta qua a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale della violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi”.

La ex compagna di Massimiliano Varrese e i motivi della separazione

Il botta e risposta è proseguito fin quando la ex compagna di Varrese ha chiarito il desiderio di prendere le distanze dall’atteggiamento tenuto da Massimiliano nella Casa. "Credo sia lampante il perché ci siamo separati”, ha aggiunto la donna. Pochi giorni fa, invece, aveva confermato sempre via Instagram la stima immutata nei confronti di Massimiliano: