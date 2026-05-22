Usigrai attacca: “Rainews24 ancora in diretta con Meloni senza filtro giornalistico”

Usigrai torna ad accusare Rainews24: quasi 30 minuti di intervento di Meloni da un evento Coldiretti trasmessi senza alcun filtro giornalistico. Il Cdr è intervenuto a difesa della redazione.

Il sindacato dei giornalisti Rai torna ad alzare la voce su Rainews24. Nel mirino, ancora una volta, c'è la trasmissione integrale di un intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: quasi trenta minuti, da un evento Coldiretti che sono andati in onda senza alcuna mediazione redazionale. Una scelta che Usigrai definisce senza giri di parole un "brutto dejà vu".

La nota del sindacato

La nota del sindacato è netta: nel comunicato si scrive che si credeva che le dirette fiume della premier fossero un capitolo chiuso. Ecco il comunicato completo:

Cambiano i direttori, ma certe cattive abitudini non tramontano a Rainews24. Pensavamo che i tempi delle dirette fiume della Presidente del Consiglio fossero un brutto ricordo; un passato che ha segnato negativamente il canale all news del Servizio Pubblico. Invece dobbiamo riscontrare che ci sono consuetudini che resistono. E così rieccoci con quasi 30 minuti d'intervento della premier da un evento di Coldiretti. Il tutto senza mediazione giornalistica. Un dejà vu di cui non sentivamo la mancanza. Bene ha fatto il Cdr a intervenire a difesa della redazione e di chi vuole un'informazione equilibrata. Anche dal punto vista giornalistico non riusciamo a comprendere tuttora quale sia lo scopo nel mandare in onda un intervento così lungo. Di sicuro non serve ai cittadini.

Il Cdr interviene a difesa della redazione

A prendere posizione non è stato solo il sindacato. Il Comitato di Redazione di Rainews24 è intervenuto per tutelare i giornalisti e rivendicare il diritto a un'informazione equilibrata. Un segnale che il disagio interno non riguarda solo i vertici sindacali, ma attraversa la redazione. Proprio Usigrai ha espresso apprezzamento per la mossa del Cdr, ribadendo che un canale all news del Servizio Pubblico non può ridursi a megafono istituzionale, indipendentemente da chi governa.