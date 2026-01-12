Uomini e Donne, cosa succede al trono di Ciro dopo le confessioni su Martina De Ioannon: le anticipazioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa succede a Uomini e Donne dopo la confessione di Ciro Solimeno? L'ex corteggiatore, ora tronista, ha rivelato per la prima volta di aver visto e sentito Martina De Ioannon di nascosto e fuori dal programma quando lei era sul trono. Fanpage.it è in grado di anticipare l'epilogo della vicenda e le conseguenze che potrebbe avere sul suo percorso da tronista.

Cosa succederà al trono di Ciro dopo le sue confessioni: le anticipazioni di Fanpage.it

Fanpage.it apprende che, durante la registrazione di oggi (12 gennaio) di Uomini e Donne, in studio è stato mostrato il video della confessione di Ciro. Le sue corteggiatrici si sono dette disposte a continuare la conoscenza nonostante le rivelazioni del ragazzo sul suo precedente percorso nel programma. È il tronista a dover prendere la decisione finale: concluderà la sua esperienza o si fermerà prima? Ciro spiega di voler parlare con la madre prima di scegliere in modo definitivo cosa fare.

È stato Ciro a decidere di voler rendere pubblica la vicenda. Tuttavia, dopo il primo confronto avuto in puntata con Gianmarco Steri (l'altro corteggiatore del trono di Martina e ora suo fidanzato), in cui la ragazza non si era presentata, Ciro e Martina si erano incontrati a telecamere spente e si erano promessi che non avrebbero mai raccontato quanto accaduto.

La confessione di Ciro su Martina: "Ci siamo visti fuori dal programma"

In un video esclusivo pubblicato da Uomini e Donne, Ciro ha rivelato di aver sentito telefonicamente e via messaggio Martina De Ioannon, quando lei era tronista e lui corteggiatore. I due si sono anche incontrati all'oscuro del programma e lontano dalle telecamere: "Ci sono stati 2 incontri a cavallo tra una registrazione e l'altra. Ci siamo scambiati dei baci, ma non siamo mai andati oltre". Nello stesso periodo a Uomini e Donne scoppia il caso del tronista Michele Longobardi, che viene cacciato perché sentiva la corteggiatrice Alessandra Fumagalli fuori dal programma, proprio come stavano facendo anche Ciro e Martina. "A quel punto capiamo la gravità della situazione e decidiamo di non sentirci più definitivamente fino alla scelta", ha spiegato Ciro.