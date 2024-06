video suggerito

"Ubriaca, bevi di meno", degenera collegamento a Pomeriggio 5 News e Simona Branchetti chiude tutto Momento di caos in diretta a Pomeriggio 5 News, il contenitore condotto da Simona Branchetti che, durante un collegamento da Mascali per un fatto di cronaca, si è trovata davanti a una lite tra due persone vicine alla vittima. La conduttrice, vedendo alzarsi i toni, ha chiuso il collegamento.

A cura di Andrea Parrella

Tensione in diretta a Pomeriggio 5 News, il contenitore di Canale 5 condotto affidato alla conduzione di Simona Branchetti. Nel corso della diretta di giovedì 27 giugno la conduttrice che si è ritrovata a gestire una lite davanti alle telecamere durante un collegamento da un paesino siciliano, dove l’inviato del programma era giunto per seguire il caso di cronaca nera relativo a un violento litigio tra due vicini di casa terminato in tragedia.

Il caos in collegamento

Tutto è iniziato durante un collegamento in diretta da Mascali, piccola cittadina del catanese, dove una lite tra due uomini è finita nel sangue. L'inviata. L’inviata ha portato davanti alla telecamera Fabio, un amico della vittima, che nel suo intervento ha svelato alcune sue ricostruzioni della vicenda in relazione al rapporto tra i due uomini: "Abbiamo scoperto che c’era dell’altro. I motivi erano altri, c’è una ragazza, quella della vittima, che…". A quel punto, è però intervenuta la compagna dell’uomo deceduto che lo ha interrotto, facendo irruzione sulla scena e cominciato a urlare attaccando l'amico della vittima che, palesemente alterato, ha perso rapidamente la pazienza, iniziando ad alzare la voce: "Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l’altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu?! E allora? Io parlo e so anche quello che dico. Bevi di meno! Ubriaca, devi bere di meno!".

La reazione di Simona Branchetti

A quel punto è stato inevitabile l'intervento di Simona Branchetti, che ha provato a riportare l'ordine: "Adesso, così no. Giuliana, lasciamo stare. Si è calmato Fabio? Se la signora vuole intervenire bene, ma gli insulti in diretta no. Se lei vuole dare la sua versione dei fatti per noi va benissimo e la ascoltiamo. Secondo Fabio c’era una rivalità tra questi due signori, lei ribadisce che c’era questo". Quindi, onde evitare ulteriori imbarazzi, visto che la situazione sembrava sul punto di degenerare definitivamente, Branchetti ha chiuso il collegamento.