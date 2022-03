Tra Roger e Estefania c’è del tenero all’Isola dei Famosi, Alvin conferma: “Ci sono state scintille” L’Isola dei Famosi 2022 entra nel vivo e tra due naufraghi scoppia attrazione, occhi puntati su Roger e Estefania: tra loro, nell’albergo prima del programma, ci sarebbero state scintille.

A cura di Gaia Martino

Si accendono le prime scintille all'Isola dei Famosi 2022 e cominciano a nascere i primi flirt. O forse qualcosa è nato già dal giorno zero del programma. Nella seconda puntata del reality, Ilary Blasi ha aperto una piccola parentesi, starebbe nascendo una love story tra Roger e Estefania nonostante i due siano su due spiagge diverse e in coppia con altri naufraghi. Dopo aver mandato una clip in cui entrambi raccontano delle impressioni provate sull'altro, l'amica della spagnola in studio, Cloé D'Arcangelo, ha acceso il dubbio: potrebbe essere successo qualcosa in albergo, prima dell'inizio del programma. Rumors confermato poi da Alvin.

Il flirt tra Roger e Estefania

Si accende il dubbio che tra Roger e Estefania sia successo qualcosa prima della partenza del programma. Ieri sera Ilary Blasi ha mandato in onda un filmato in cui i due naufraghi raccontano del loro interesse. "Mi manca Estefania" – ha raccontato il modello – "di lei mi piace il suo modo di essere, sembra una persona vera. Bella lei. Succederà" ha spiegato, poi ancora "Di lei mi piace il suo modo di essere, poi quando parla, l'accento spagnolo, me encanta". "Lui è bello, forse se arriva qui avremo il tempo per conoscerci meglio" ha rivelato invece lei. Ma quando è scoppiata questa attrazione se l'Isola è cominciata da appena 5 giorni e loro si trovano in due spiagge diverse? In studio non hanno dubbi: è successo qualcosa in albergo, prima che iniziasse il programma.

Cosa è successo in albergo

Tutti vogliono sapere cosa è successo tra Roger e Estefania prima dell'inizio del programma. E così ieri sera nella seconda puntata in diretta Ilary Blasi si è concentrata sulla nuova love story. Dopo le confessioni dei due naufraghi fatte avanti le telecamere, Vladimir Luxuria ha lanciato il dubbio, confermato dall'amica della modella in studio ed anche da Alvin. "Io sono sicura che qualcosa sia già successo, questa infatuazione deve essere già scaturita da qualcosa" ha detto Cloé D'Arcangelo. Ed anche Alvin, una volta ripreso il collegamento, ha confermato il ‘rumors'.

Nella puntata zero un uccellino mi ha detto che scintille ci sono state.

Ilary Blasi affamata di gossip ha chiesto dunque a Roger di scrivere una lettera per Estefania, di lanciarla in mare per fargliela recapitare. E così ora sono tutti in attesa di scoprire il contenuto del suo messaggio, per molti d'amore.