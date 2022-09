Tra Luca Salatino e Eleonoire spunta Noemi: “È già stato con donne trans, abbiamo fatto un video” Una vecchia conoscenza di Luca si espone sui social e lo accusa di nascondersi dietro “falsi moralismi” non raccontando di aver avuto esperienze con ragazze transessuali in passato. “Dovrebbe dire ad Eleonoire la verità, semplicemente lei non è il suo tipo”.

A cura di Giulia Turco

Dopo il burrascoso inizio con Eleonoire Ferruzzi, Luca Salatino ha ritrovato la pace nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne è finito sin da subito nel mirino delle accuse di Eleonoire che lo ha accusato di averla illusa di un possibile flirt tra di loro. Luca ha messo in chiaro le cose spiegando di essere fedele alla sua fidanzata Soraia. Ora però, la testimonianza di una sua vecchia conoscenza, fa luce sulla sua vita sentimentale passata.

Noemi performer transessuale si inserisce nel gossip

A rivendicare la scena del gossip ci pensa Noemi Blonde, vecchia conoscenza del gieffino e performer transessuale che sostiene di avere avuto una storia con lui in passato. A fare da tramite è l'opinionista Amedeo Venza, che pubblica su Instagram il racconto della ragazza. Noemi accusa Salatino di incoerenza, spiegando di essere infastidita dal suo atteggiamento: "Mi dà ai nervi vedere una persona come Luca fare delle affermazioni ad Eleonoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo esser uomo. Sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi… ".

La vecchia conoscenza di Luca pronta a far luce sulla sua vita amorosa

Stando a quanto racconta la performer, non solo sarebbe molto in confidenza con Luca conoscendolo da diversi anni, ma sarebbe anche in possesso delle prove che testimoniano le sue storie passate con ragazze transessuali. "Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Eleonoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! Invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del giudizio altrui", scrive Noemi. "Qualche anno fa facemmo un video, il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito".