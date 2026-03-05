Tommaso Cerno arriva su Rai2 con 2 di Picche ignorando le polemiche: “Rispetto per i colleghi del Tg2”

Alla fine Tommaso Cerno ha conquistato anche Rai2. Il direttore responsabile de Il Giornale, nonché volto della striscia informativa di Mara Venier a Domenica In, guiderà un nuovo spazio che segue la messa in onda del Tg2 a cui è stato dato il nome di 2 di picche, che sarà trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 14, a partire dal 9 marzo.

Cerno arriva in Rai prima del referendum

Il suo arrivo in Rai arriva a distanza di poche settimane dal referendum: "Non sarò la voce del sì o del no, ma tutti sapranno da che parte sto" ha dichiarato durante la conferenza di presentazione del programma, dove ha sottolineato che la sua missione è quella di "mantenere un po' di buonsenso". La striscia informativa, il cui orario era inizialmente stato collocato pre-telegiornale, è slittata rispetto al previsto a seguito delle critiche ricevute da quando si è iniziato a parlarne tra i corridoi della Rai, anche per i costi previsti per la sua realizzazione.

La polemica sollevata dalla redazione del Tg2

I giornalisti del Tg2, infatti, avevano sollevato rumorose polemiche in merito alla chiamata di Cerno da parte del direttore dell'approfondimento Paolo Corsini, perché ritenevano che collocare il programma prima dell'edizione del telegiornale potesse essere deleterio in termini di ascolti, che invece godevano almeno in quella fascia di ottima salute. Cerno, dal canto suo, ha semplicemente commentato dicendo: "Enorme rispetto per il Tg2" e intanto Corsini evidenzia come i giornalisti non debbano guardare a questa new entry "né come antagonista, né come qualcuno che vuole prendersi spazio, ma qualcuno che porterà un sapore diverso". A questo proposito, Usigrai aveva espresso un certo disappunto nei confronti di Corsini per aver deciso di affidare l'incarico ad un giornalista esterno, ma il direttore Approfondimenti Rai ha sostenuto che non è la prima volta che il sindacato solleva una polemica di questo tipo, sottolineando che l'azienda ha più volte adottato questo metodo, chiamando altri giornalisti non dipendenti Rai.

Tommaso Cerno si discosta dall'idea di TeleMeloni

Durante la conferenza stampa di 2 di picche, il direttore de Il Giornale ha sottolineato come il suo primo impegno in Rai sia risalente ad almeno dieci anni fa, quando al governo non c'era l'attuale maggioranza, ma l'esatto opposto e in difesa alla Rai ha citato anche i casi degli ex colleghi dell'Espresso, Marco Damilano e Peter Gomez: "Talmente questo servizio è pubblico che ci siamo tutti e tre, pur avendo preso dopo l’Espresso strade diverse. Questo paese è democratico e libero".