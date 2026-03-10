Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Usigrai: “Cerno costa 11mila euro a puntata e dice agli italiani di non lamentarsi per i rincari”

L’Usigrai attacca il vertice Rai dopo il debutto di “2 di picche” di Cerno: “Propaganda pagata col canone, 11mila euro a puntata”. Il sindacato parla di ennesimo autogol aziendale.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il sindacato dei giornalisti Rai non ci gira intorno: il debutto di 2 di picche è un autogol. L'Usigrai ha diffuso una nota dura dopo la prima puntata della striscia di Tommaso Cerno, prendendo di mira non tanto il programma in sé quanto la decisione aziendale di affidarlo a un esterno — il direttore de Il Giornale ed ex senatore eletto col Pd — al costo di 11mila euro a puntata, mille euro al minuto.

"Propaganda pagata col canone"

Il punto dirimente per il sindacato non è editoriale, è politico. Nella prima puntata Cerno ha invitato gli italiani a non preoccuparsi dei rincari energetici legati a un eventuale attacco all'Iran — e per l'Usigrai quella non è opinione, è propaganda. Trasmessa su un canale di servizio pubblico, finanziata col canone.

L'ennesimo esterno in un'azienda sotto pressione

La nota inserisce il caso Cerno in una sequenza di errori che il sindacato imputa al vertice aziendale: dal danno reputazionale della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi al progressivo svuotamento degli ascolti di Rai 3. La costante, secondo l'Usigrai, è la scelta di ricorrere a collaboratori esterni a scapito delle risorse interne.

Leggi anche
Tommaso Cerno il panzer: ottimo opinionista, pessimo conduttore. Il 2 di picche glielo rifilano gli spettatori

Chiude con un atto di solidarietà verso "i tanti colleghi e colleghe che resistono per garantire un'informazione equilibrata, plurale e completa come prevede il contratto di servizio". Una chiusa che suona come un contraltare esplicito all'esordio di Cerno — e che dice tutto senza dirlo.

I dati di ascolto della prima puntata

I dati di ascolto della prima puntata della striscia di Tommaso Cerno, del resto, non sono incoraggianti. Il direttore del Giornale prende la linea al 7.1% per calare al 5.4% in appena di tre minuti e mezzo di trasmissione. Tocca quindi a Milo Infante, a cui hanno tolto quei cinque minuti, riportare la rete al 7.4%. Sembra poco, ma è un tema.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerrieri
Guerrieri, anticipazioni seconda puntata: una misteriosa scomparsa e una verità sconvolgente
Cast, trama e personaggi della serie con Alessandro Gassmann
Ora anche l'avvocato Guerrieri fa propaganda per Meloni: niente fascisti nella serie tv, restano i giudici corrotti
Fabrizio Capecelatro
Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo è andato male ma solo per il pubblico. L'età avanza, penso spesso di fermarmi"
Dov'è stato girato Guerrieri, i luoghi della serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views