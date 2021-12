The Voice in ripresa agli ascolti tv, in calo Caduta Libera Campionissimi The Voice Senior è il programma più visto della serata di giovedì 23 dicembre 2021, dove si è scontrato con lo show di Gerry Scotti e il ritorno di Corrado Augias su Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di giovedì 23 dicembre ha visto contendersi il consueto primato nella sfida degli ascolti tv tra due programmi di intrattenimento che sin dagli inizi hanno conquistato il pubblico italiano. Dopo il successo della prima edizione, infatti, è tornato su Rai1 "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici, in cui i concorrenti "over 50" mostrano le loro abilità canore. Nonostante gli ascolti leggermente più bassi dell'anno scorso, pian piano lo show sta riprendendo quota e, infatti, è il programma più visto della serata. In discesa, invece, lo show di Gerry Scotti "Caduta Libera Campionissimi". Sebbene il pubblico sia affezionato ai concorrenti che vi hanno partecipato conquistando il montepremi, il programma sembra aver appassionato mediamente i telespettatori. Il ritorno di Corrado Augias su Rai3, invece, con la trasmissione "Città Segrete" è stato piuttosto tiepido.

Ascolti di giovedì 23 dicembre 2021

Nella serata di ieri, giovedì 23 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior è stato visto da 3.736.000 spettatori raggiungendo il 19.8% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha catturato l'attenzione di 2.084.000 spettatori conquistando uno share del 12.1%. Su Rai2 Un Natale senza tempo è stato visto da 1.319.000 spettatori con il 6% di share. Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine è stata la scelta di 1.180.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Città Segrete è visto da 1.204.000 spettatori segnando il 5.7% di share. Su Rete4 The Family Man conquista 826.000 spettatori e arriva al 4.2% di share. Su La7 Speciale Piazzapulita segna 1.066.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi è stato visto da 311.000 spettatori con l'1.5% di share. Sul Nove La leggenda di un amore: Cinderella è seguito da 323.000 spettatori con l'1.6% di share.