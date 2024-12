video suggerito

"Teo Mammucari aveva deciso di abbandonare lo studio di Belve prima di entrare": i segnali secondo l'esperto di comunicazione L'analista della comunicazione Patrick Facciolo: "Tutto troppo studiato, troppo posato, troppo articolato e troppo tecnico per essere autentico" e spiega i segnali che supporterebbero la sua tesi.

A cura di Daniela Seclì

"Teo Mammucari aveva già deciso di abbandonare lo studio di Belve prima di entrare": ne è convinto l'analista della comunicazione Patrick Facciolo, che su Instagram spiega i segnali che supporterebbero la sua tesi. Ai suoi occhi, infatti, il comportamento tenuto dal comico nei confronti di Francesca Fagnani non è apparso autentico. Vediamo perché.

La strana reazione di Teo Mammucari pochi minuti dopo l'inizio dell'intervista

Teo Mammucari ha abbandonato lo studio di Belve, interrompendo l'intervista con Francesca Fagnani. Patrick Facciolo si concentra sui primi minuti dell'ospitata. Il comico, una manciata di minuti dopo avere iniziato, sembra infastidito da come la giornalista Francesca Fagnani si rivolge a lui (dandogli del lei), poi critica l'impostazione dello studio: "Ma che mi dai del lei veramente? Tutto il tempo? No dai". E riferendosi al pubblico: "Ma perché li metti tutti al buio? Questa cosa non l'ho mai capita". E ancora: "Ah non possiamo parlare con il pubblico. E allora falli uscire". Facciolo spiega:

Mammucari mette in discussione il format, il setting dello studio, la forma del lei, la struttura dell’intervista e tutto questo risulta clamorosamente paradossale considerato che ha scelto lui stesso in prima persona di partecipare al programma Rai.

Teo Mammucari a Belve fa riferimento ai messaggi di Francesca Fagnani

Nel corso della brevissima intervista, Teo Mammucari rimarca più volte: "Ho dei messaggi tuoi in cui non mi dai del lei". E aggiunge: "Preferisco la Francesca che sei dietro le quinte". Facciolo vede anche in questo un comportamento pianificato ben prima di entrare in studio:

Qui gioca tutto sulla meta comunicazione, cioè sulla comunicazione relativa alle modalità di comunicazione di Francesca Fagnani. Dicendole che in privato dà del tu agli ospiti spinge sul retroscenismo, per far passare un messaggio di inautenticità del programma e della conduttrice. In questa scelta finale di Mammucari di abbandonare lo studio a mio avviso si disvela il fatto che l’avesse già deciso prima. Tutto troppo studiato, troppo posato, troppo articolato e troppo tecnico per essere autentico.

Dal canto suo, Teo Mammucari ha dichiarato di avere lasciato la trasmissione perché temeva che la conduttrice violasse l'accordo fatto con lui in precedenza e gli facesse domande relative alla sua famiglia.