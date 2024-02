Techeteche Show torna con uno speciale su Lucio Battisti Flavio Insinna torna in prima serata con TecheTeche Show, il programma dedicato ai grandi nomi dello spettacolo italiano, raccontati attraverso il ricchissimo archivio della Rai. La puntata di venerdì 2 febbraio è dedicata a Lucio Battisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di venerdì 2 febbraio sarà dedicata ad un nuovo appuntamento con Techeteche Show, il programma condotto da Flavio Insinna dedicato a grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano. La nuova puntata sarà dedicata a Lucio Battisti e avrà per l'appunto il titolo di "Lucio Battisti Numero Uno".

La storia di Lucio Battisti tra musica e tv

Una puntata dedicata ad una delle voci più amate della musica italiana, interprete di brani che hanno segnato la storia della canzone e che tutt'oggi sono iconiche e dei veri e propri cardini della nostra storia musicale. Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio a ritroso nel tempo, attraverso immagini, interviste, trasmissioni televisive e performance emozionanti sarà nuovamente Flavio Insinna a cui è stato affidato il ruolo di cantore. Il conduttore riporterà alla memoria del pubblico anche i brani che hanno scalato le classifiche di quegli anni, includendo non solo il genio di Lucio Battisti, ma anche gli altri artisti che in quel periodo hanno segnato l'immaginario artistico italiano.

Il ritorno di TecheTeche Show

TecheTeche Show, nella versione in prima serata, guidata anche dalla voce di un conduttore che può introdurre i vari spezzoni recuperati per l'appunto dalle Teche televisive e radiofoniche della Rai, ha riscontrato un certo gradimento da parte del pubblico nelle prime puntate che sono andate in onda nei mesi scorsi, tra agosto e settembre: una dedicata a Gianni Morandi, la seconda a Claudio Baglioni e infine a Fiorello. L'idea di creare una trasmissione che racconti i fasti dei grandi nomi della nostra televisione è nata in seguito agli ascolti registrati dalla versione preserale del programma, ovvero TecheTecheté, seguitissima dal pubblico e che, ovviamente, aveva una durata ridotta rispetto ad un prodotto da prima serata.