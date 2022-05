Tapiro a Ilary Blasi per le gaffe all’Isola dei famosi, poi le parole su Francesco Totti Tapiro d’Oro a Ilary Blasi per le tante gaffe fatte in diretta all’Isola dei famosi 2022. Valerio Staffelli, poi, ha chiesto alla conduttrice del rapporto con Francesco Totti.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi ha ricevuto il tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Il motivo sono le tante, esilaranti gaffe della conduttrice nel corso delle puntate dell'Isola dei famosi 2022. L'inviato Valerio Staffelli è partito da questioni più datate, come la volta in cui disse "patata" anziché "palapa" a quelle più recenti, quando a Ilona Staller disse "Nulla ti scuregg…" anziché "Nulla ti scoraggia" o quando è caduta dallo sgabello. La conduttrice ha reagito con il sorriso.

Ilary Blasi riceve il tapiro per le gaffe all'Isola dei famosi

Ilary Blasi è apparsa divertita dalla consegna del Tapiro d'Oro. Come ha fatto di recente in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che se ogni tanto sbaglia, in fondo non se ne fa una colpa. Può capitare e lei sdrammatizza, reagendo con leggerezza e ironia:

"La ridarola mi viene spesso. Valerio non ti devi "scoreggiare", non ti "scoreggiare" mai. Alla fine non ho detto niente di strano se ci pensi. La grafica dell'Isola che non capisco? Non è che non me l'abbiano spiegata, ma a volte ci sono degli immuni, altri già nominati, quindi c'è il rosso, il giallo, il blu e mi sono un po' persa, a una certa ora sono stanca e mi perdo. Quindi questo tapiro rappresenta tutte le gaffe".

Ilary Blasi smentisce (di nuovo) la crisi con Francesco Totti

Valerio Staffelli, poi, l'ha stuzzicata sul recente gossip sulla presunta crisi tra lei e il marito Francesco Totti. Pettegolezzo già smentito in più sedi, tra cui la trasmissione Verissimo. L'inviato di Striscia la Notizia ha chiesto alla conduttrice: "Con Francesco tutto bene?" e lei ha assicurato: "Tutto a posto". Poi, incalzata da Staffelli ha spiegato che si trattava di "chiacchiericcio". Insomma, ancora una volta Blasi ha assicurato che non c'è stato alcun tradimento, né in famiglia si respira aria di crisi.