Tapiro a Giorgia per il sesto posto a Sanremo: "La mia vittoria è l'affetto del pubblico. Olly ha meritato" Valerio Staffelli ha raggiunto Giorgia per consegnarle il Tapiro D'oro, il primo della sua carriera, per il sesto posto in classifica al Festival di Sanremo 2025. "Se mi aspettavo di vincere? Non proprio. La vittoria è l'affetto del pubblico", ha spiegato la cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Tapiro di Striscia la notizia a Giorgia per il suo sesto posto al Festival di Sanremo 2025. Valerio Staffelli ha fermato la cantante per consegnarle l'ambito premio ironico, il primo per lei. Alla kermesse ha partecipato con il brano La Cura, secondo molti favorito alla vittoria, ma escluso dal podio e dalla top five nella serata finale.

Le parole di Giorgia sul sesto posto a Sanremo

"Si aspettava di vincere?", ha chiesto l'inviato di Striscia la Notizia a Giorgia. Con il suo brano, la cantante è stata per tutta la settimana del Festival la favorita alla vittoria, ma nella serata finale si è classificata solo al sesto posto. È stata sua (e di Annalisa) però il primo posto nella serata delle cover con il brano Sky Fall. "Proprio vincere magari no. La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente. Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria. E comunque Olly ha meritato", ha risposto la cantante, tenendo tra le mani il suo primo Tapiro d'oro. Il servizio completo andrà in onda lunedì 17 febbraio nel corso della puntata, dalle ore 20.35 su Canale 5.