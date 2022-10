Tale e Quale, Gilles Rocca imita Califano e Loretta Goggi si commuove: “Ha vissuto anni difficili” Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 28 ottobre, Gilles Rocca ha imitato Franco Califano. Loretta Goggi si è commossa ricordando l’artista scomparso nel 2013.

Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 28 ottobre, Gilles Rocca ha imitato Franco Califano. Ha reso omaggio all'artista intonando il brano Un tempo piccolo. La giuria si è complimentata con lui. Loretta Goggi non ha trattenuto la commozione al ricordo dello stimato artista, con cui ha avuto il privilegio di lavorare.

Gilles Rocca imita Franco Califano a Tale e Quale Show

Gilles Rocca si è detto molto felice di interpretare Franco Califano. Non solo per l'occasione di ricordare un artista tanto amato, ma anche perché riteneva di essere agevolato dall'inflessione tipica di Roma, che lo accomuna a Califano. Una prova decisamente superata per il concorrente di Tale e Quale Show che ha convinto la giuria e ha commosso Loretta Goggi. Vediamo i giudizi che sono seguiti alla sua esibizione.

Loretta Goggi si commuove ricordando Franco Califano

Giorgio Panariello ha commentato con sincera ammirazione: "Quando sei sceso dalle scale c'è stato silenzio in sala perché c'è stato un impatto incredibile e poi hai cantato molto bene. Si vede che ti piace. Bentornato Franco Califano". Loretta Goggi si è commossa e ha apprezzato molto la performance di Gilles Rocca. Con la voce rotta dall'emozione ha commentato:

È stato molto bravo, il pezzo è bellissimo, il testo è meraviglioso. Io ho avuto il piacere di cantare delle canzoni che Franco ha scritto per me. Mi ha fatto molto piacere vederlo omaggiare com'era negli ultimi anni, in genere è stato fatto quando era un po' più giovane. Gli ultimi anni sono stati difficili per lui. Era difficile riproporlo senza rovinare…ti ringrazio molto, bravo.

Anche Cristiano Malgioglio ha avuto parole bellissime per Gilles Rocca e ha invitato i giovani a continuare ad ascoltare Califano: "Ha fatto un'ottima interpretazione, un ottimo Franco Califano. I giovani dovrebbero ascoltare Franco Califano per non dimenticarlo. Magari una volta a settimana ascoltare una sua canzone. È stato un autore meraviglioso, come diceva Loretta, anch'io come lei ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Quando canta, parla d'amore, è veramente meraviglioso, straordinario, un poeta che non si deve dimenticare".