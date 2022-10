Striscia la notizia dà la caccia a Noemi Bocchi, la compagna di Totti scappa infastidita Capitan Ventosa ha provato a intercettare Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, a Roma per aiutarla a liberarsi di eventuali microspie. La donna non ha voluto fermarsi di fronte alle telecamere.

A cura di Stefania Rocco

Non è andata a buon fine l’offerta di aiuto di Capitan Ventosa di Striscia la notizia a Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha tentato di intercettarla a Roma insieme alle telecamere della trasmissione. Avrebbe voluto aiutarla, ha anticipato, a liberarsi di eventuali microspie piazzate allo scopo di spiarla. Ma la reazione della donna non è stata quella che Ventosa si sarebbe aspettato.

La reazione di Noemi Bocchi

Dopo essere riuscito a intercettare Noemi all’interno della sua auto e di fronte alla sua abitazione, Capitan Ventosa ha provato ad avvicinarsi. “Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti”, ha detto l’inviato ma non la reazione della donna non è stata quella sperata. La compagna di Totti non si è fermata di fronte alle telecamere della trasmissione, né ha accettato la richiesta di aiuto di Ventosa. È scappata senza aprire nemmeno il finestrino dell’automobile, proprio per evitare di essere ripresa o di rispondere alle domande della trasmissione.

Chi è Noemi Bocchi

Definita anche la nuova “Lady Totti”, Noemi Bocchi è una 34enne originaria di Roma Nord che da circa un anno è diventata la nuova compagna dell’ex capitano della Roma. Noemi è una flore designer ed è madre di due figli nati dal precedente matrimonio con l’ex marito Mario Caucci. Avrebbe incontrato Totti quando la relazione tra il campione e l’ex moglie Ilary Blasi si avviava già verso il naufragio. Il calciatore, secondo quanto rivelato nell’intervista rilasciata al Corriere, sarebbe riuscito a uscire dalla depressione seguita alla fine del suo matrimonio solo grazie al loro incontro. Poche ore fa, lo stesso Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi pubblicando una Instagram story nella quale la donna viene inquadrata.