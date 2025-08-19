Stefano Sala: “Dopo i reality hai fan sfegatati a cui rispondi per l’algoritmo, con i loro commenti fake ottieni lavori”

Stefano Sala ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2018. Il modello ha spiegato le dinamiche che si innescano grazie ai fan sfegatati “che non hanno nulla da fare”.

Stefano Sala, nel 2018, partecipò alla terza edizione del Grande Fratello Vip classificandosi quarto. Vinse Walter Nudo seguito sul podio da Andrea Mainardi e Silvia Provvedi. Il modello ha due figli: Sofia nata dalla relazione con Dayane Mello e Damian avuto dalla modella Dasha Dereviankina. In questi giorni si è raccontato in un'intervista, spiegando bene il meccanismo che scatta quando si prende parte a un reality.

Stefano Sala spiega cosa succede quando si partecipa al Grande Fratello

Stefano Sala, ospite di My folks podcast, è tornato con la mente alla sua esperienza al Grande Fratello Vip e ha spiegato le dinamiche che in genere si innescano quando le telecamere si spengono. Quando si partecipa a un reality ci si ritrova a gestire una certa notorietà. Il suo ritratto dei fandom è spietato: "Ti fai cento fan sfegatate di casalinghe disperate ultra settantenni che sanno un po' smanettare con il telefono che vogliono sapere di tutto e di più della tua vita". Il modello ha spiegato che la tendenza è quella di assecondare queste persone perché in fondo si ha bisogno di loro: "Tu gli stai dietro, gli rispondi perché hai bisogno di algoritmo, hai bisogno di tenere attivo il profilo".

Le dinamiche dei fandom tossici

A questo punto, Stefano Sala ha parlato di come anche solo cento fan ossessionati da un personaggio, riescano a creare un tale engagement sui profili social del vip di turno da permettergli di ottenere opportunità lavorative. Il modello ha spiegato che con cento fan, quando si pubblica una foto "hai cento like e cento commenti". Tuttavia, a suo dire, gran parte di queste persone non hanno niente da fare durante il giorno se non dedicarsi al protagonista della loro ossessione e quindi creano profili falsi per poter pubblicare più commenti:

Però immagina se queste cento fan sfegatate che non hanno nulla da fare per 24 ore, ognuna di loro crea cento profili falsi. Fidati che lo fanno. E con questi cento profili falsi, ti mettono altri cento commenti ciascuno. Arrivi a diecimila commenti in un attimo e lì ti crei il giro.

Così arriva il lavoro e, dunque, il guadagno.