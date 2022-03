Stefano De Martino torna da Maria De Filippi, chi sarà la conduttrice di Made in Sud 2022 Stefano De Martino si sta preparando per tornare nella scuderia De Filippi, a sostegno del serale di Amici 2022 in partenza. Made in Sud avrà un nuovo conduttore e Lorella Boccia al momento è il nome più probabile.

Stefano De Martino si sta preparando per tornare nella scuderia di Maria De Filippi, a sostegno del serale di Amici 2022 in partenza. Made in Sud avrà un nuovo conduttore e Lorella Boccia è il nome al momento più chiacchierato. L'altro, meno probabile, sarebbe quello di Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, già avvezza al pubblico di Rai 2 grazie al programma Un'ora sola vi vorrei, che il marito conduce sulla seconda rete Rai (al momento presente in palinsesto con due puntate antologiche).

Stefano De Martino e Lorella Boccia, una staffetta tra "Amici"

Una staffetta tra "Amici" quella che vedrebbe coinvolti Stefano De Martino e Lorella Boccia: entrambi ex talenti ballerini del programma della De Filippi, aspiranti giovani conduttori prima di Mediaset e poi della Rai, nonché conterranei, solo che torresi diversi, il primo di Torre Del Greco e la ballerina di Torre Annunziata. Tra l'altro, la Boccia ha già condotto un programma comico come Colorado, quindi nulla toglie che sia stata notata in quel contesto televisivo e Nando Mormone, ideatore e produttore di Made in Sud, ci abbia visto il giusto potenziale per poter sostituire De Martino.

Gli indizi di Emanuele Filiberto e Vincenzo De Lucia

Nel frattempo, voci di corridoio in Rai riportano di una certa maretta intorno la decisione del conduttore di Stasera tutto è possibile di ritornare all'ovile, sedendosi di nuovo sulla poltrona da giudice. Nell'ultima puntata di STEP è stato proprio Emanuele Filiberto di Savoia, con il quale ha condiviso il parterre della giuria insieme a Stash dei The Kolors, a dare una mezza conferma di un ipotetico ritorno: "Di nuovo ad Amici? Solo se ci sei tu con me" ha dichiarato durante un gioco in studio, alimentando ancor di più la convinzione che i due possano davvero tornare a intrattenere il pubblico del sabato sera. Ma c'è di più. L'imitatore Vincenzo De Lucia, vestiti i panni di Maria De Filippi, gli ha cantato una rivisitazione del celebre brano di Giorgia (Come saprei), intonando "Come saprei usarti io non lo farebbe la Rai, io ti metterò nei programmi che già ho" ed enfatizzando così i rumors sul suo ritorno nella scuola.

Belén, Giorgia e Giulia Michelini: Amici 2022 al femminile

Ed è proprio Giorgia il nodo centrale delle indiscrezioni che circolano in quel di Mediaset, che parlerebbero di una presenza fissa di Belén Rodriguez ad Amici 2022 e della possibilità di avere una giuria mista stavolta, proprio con Giorgia e Giulia Michelini a variegare quote e competenze.

Nulla è certo, ma uno scenario così strutturato non si faticherebbe ad accettare, visto anche il ritorno degli ex coniugi De Martinez, paparazzati in più di un'occasione dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese e sempre più in auge con l'ennesimo ritorno di fiamma.