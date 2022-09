Stefano De Martino sfida Signorini e il GF VIP: riparte con Stasera tutto è possibile il lunedì sera Stefano De Martino è pronto a ripartire con il suo game show Stasera tutto è possibile, “questa edizione sarà peggio della scorsa” ha scherzato tra le stories di Insta Rai2. La prima di STEP è in programma per lunedì 26 settembre, andrà in onda in contemporanea con il GF Vip su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino è pronto a tornare in onda su Rai 2 con il suo game show Stasera tutto è possibile. Con una story su Instagram, la rete televisiva ha annunciato il ritorno di un programma dal format vincente, che l'anno scorso ha visto la partecipazione fissa di due grandi comici napoletani, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo che hanno affiancato il conduttore ed ex ballerino in tutte le puntate. La serata di STEP era affidata al martedì, quest'anno la Rai ha deciso di sfidare Alfonso Signorini su Canale 5 e il suo GF Vip: lo show che vede comici e volti noti dello spettacolo giocare e divertirsi è in programma per il lunedì, in prima serata.

Stasera tutto è possibile riparte lunedì 26 settembre

Con un video pubblicato tra le story, "InstaRai2" ha mostrato Stefano De Martino nello studio di Stasera tutto è possibile. "Avete presente come è andata la scorsa edizione? Vi posso soltanto dire che quest'anno è ancora peggio" dice il conduttore ed ex ballerino. Da lunedì 26 settembre torna lo show su Rai 2 e questa volta sfiderà agli ascolti tv il Grande Fratello Vip su Canale 5 che quest'anno vede la partecipazione di un personaggio noto al napoletano: tra i concorrenti c'è Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì.

STEP al posto di Sing Sing Sing

Per ora STEP prende il posto di Sing Sing Sing, lo show presentato ai palinsesti dell'intrattenimento Rai che, a quanto pare, è stato rimandato a data da destinarsi. Doveva essere un programma nuovo per l'Italia, ispirato all'originale That's my Jam di Jimmy Fallon, un gioco musicale con due squadre di celebrity che si sfidano tra loro. Dopo il successo del Tim Summer Hits Estate, la Rai aveva deciso di puntare ancora sul talento di Stefano De Martino per la novità, nonostante avesse in programma già STEP e Bar Stella, che presto ritornerà in seconda serata su Rai 2 per tre volte alla settimana. Stando alle ultime lanciate da Sorrisi, poi da Giuseppe Candela, bisogna attendere per Sing Sing Sing, per ora messo in stand by.