Stefano De Martino festeggia il compleanno in tv: la torta ad Affari Tuoi portata da Herbert Ballerina

Stefano De Martino ha festeggiato il suo compleanno ad Affari Tuoi. Il conduttore di Torre Annunziata festeggia oggi 36 anni e per l'occasione è arrivato Herbert Ballerina a consegnargli una torta. Le candeline spente in studio, ma prima il gioco: "Vuoi la torta o il regalo". De Martino ha scelto la torta e ha fatto bene. Il regalo non era un granché.

La festa di compleanno "in diretta"

Nella puntata del 3 ottobre, giocata da Angelo dalla Sardegna, Stefano De Martino ha quindi avuto modo di festeggiare il suo compleanno. Herbert Ballerina è intervenuto per la gag: "Siccome qui si gioca, cosa scegli: torta o regalo?". Stefano De Martino sceglie la torta, così Herbert la prende e gliela porge. Dopo aver spento le candeline, De Martino chiede: "E se avessi scelto il regalo?". Allora Herbert Ballerina tira fuori uno scopettino per la polvere: "È multi-uso". Dopo questo momento, la partita può cominciare.

Affari Tuoi sbarca anche il sabato

La festa di compleanno non finisce qui. Da domani, sabato 4 ottobre, Affari Tuoi amplia ulteriormente la sua presenza nel palinsesto Rai con una novità che segna un cambio di passo importante: il gioco dei pacchi andrà in onda anche il sabato sera. L'appuntamento con De Martino diventa così quotidiano, dal lunedì alla domenica alle 20.35. Un traguardo che arriva in un momento d'oro per il conduttore campano, capace di riportare il format storico ai fasti di un tempo con ascolti che sfiorano regolarmente i 6 milioni di spettatori.

De Martino ospite al Festival di Fanpage: "Il nuovo rumore che fa la TV"

Ma le celebrazioni per De Martino non finiscono qui. Domenica 5 ottobre alle 13.10, il conduttore sarà protagonista di un incontro speciale a Rumore, il primo festival di Fanpage, con un intervento dal titolo significativo: "Il nuovo rumore che fa la TV". Un appuntamento che si preannuncia come un momento di riflessione sul presente e sul futuro del piccolo schermo.