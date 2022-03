Stefano De Martino difende Serena e va contro la Celentano, lo scontro al Serale di Amici21 La questione di Serena e Alessandra Celentano di Amici21 ieri sera ha acceso il dibattito, Stefano De Martino e Stash ed anche Lorella Cuccarini hanno attaccato la maestra per il suo concetto di ‘bellezza’.

A cura di Gaia Martino

Il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano tra Carola e Serena sta facendo molto chiacchierare. "Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto la superiorità di Carola nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina. La bellezza, almeno quella legata alla danza, è altra cosa, è il momento di farla vedere": con queste parole la maestra aveva motivato la sua scelta. Ieri sera nella prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi le due ballerine si sono esibite in una coreografia sensuale e ricca di movimenti tecnici. L'intento dell'insegnante era quello di dimostrare che Carola fosse migliore di Serena, eppure quest'ultima ha vinto la sfida con 2 voti su 3. A votare positivamente la sua esibizione Stash e Stefano De Martino che sono andati contro le parole dell'insegnante di ballo con cui, in puntata, hanno avuto un piccolo battibecco.

Stefano De Martino e Stash contro la Celentano

La Celentano non cambia idea sul fisico di Serena Carella, la giovane allieva e ballerina di Amici. Dopo essersi esibita contro Carola, Stefano De Martino ha avuto qualcosa da ridire sul pensiero della maestra:

Per me la bellezza non è oggettiva, anzi. E bello che ci siano tante forme di bellezza e non dobbiamo per forza attenerci a dogmi della religione dei Celentano. La bellezza è oggettiva, stiamo sbagliando strada.

La Celentano ha replicato, ribadendo il suo concetto: "La bellezza della ballerina, non ho detto che è una brutta ragazza. La soggettività di cui tu parli, quello che ti piace è soggettivo, non i canoni". Anche Stash, come il suo collega e amico Stefano ha sostenuto che la bellezza non è oggettiva e, chiamato a giudicare l'esibizione, ha detto la sua facendo innervosire, ancora una volta, l'insegnante.

Leggi anche Serale di Amici 2022: Alice e Gio Montana sono gli eliminati della prima puntata

La bellezza non è un concetto oggettivo, mai. Ne per una ballerina, cantante, impiegata. Non è un concetto oggettivo ma è totalmente soggettivo. Mi è piaciuto più uno che l'altro ma non è che uno è più bello dell'altro.

"Studiate" li ha accusati la Celentano prima di essere interrotta da De Martino che l'ha quasi zittita: "Noi stasera andiamo a studiare forse però le cose si possono spiegare con altre parole, se l'abbiamo frainteso in tre, magari il messaggio era sbagliato".

L'accusa di Lorella Cuccarini

Nella discussione è intervenuta anche Lorella Cuccarini, in coppia con Todaro nel Serale di Amici, la quale ha sbottato contro la sua collega: