“Stefano De Martino a Sanremo 2027”, Fiorello chiama il dg Sergio che conferma tutto

Fiorello strappa a Roberto Sergio la conferma in diretta su RaiRadio2: Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. Comunicare tutto attraverso il mattatore catanese è un modo come un altro per testare le reazioni prima dell’annuncio formale.

Bastava chiederlo. O meglio, bastava che a chiederlo fosse Fiorello, nella sua trasmissione su RaiRadio2, con quella modalità disimpegnata che permette di dire cose che altrimenti resterebbero blindate nei corridoi di viale Mazzini. Oggi, 20 febbraio, durante La Pennicanza, lo showman ha videochiamato Roberto Sergio, direttore generale della Rai. E prima di congedarlo gli ha chiesto di rivelare qualche segreto di cui ancora non si è a conoscenza.

La risposta ha fatto il giro della rete in pochi minuti. Alla domanda diretta su chi sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027, Sergio ha fatto il nome: Stefano De Martino.

Da indiscrezione a conferma ufficiale in una telefonata

L'indiscrezione era firmata Giuseppe Candela per Dagospia e circolava da giorni. Tant'è che s'era acceso il dibattito dentro e fuori la Rai con tanto di fazioni: i pro Clerici, i pro Amadeus e appunto i pro De Martino. Nell'indiscrezione di Candela, si scriveva che l'amministratore delegato Rossi aveva già scelto, e il nome era proprio quello di De Martino.

Ora quella voce, che molti dentro viale Mazzini speravano restasse tale, è diventata qualcosa di più. Non un annuncio ufficiale, certo, ma neanche più un semplice rumors. Sergio non ha smentito, non ha glissato, non ha fatto la faccia di chi deve proteggere un segreto industriale. Ha risposto, e ha fatto quel nome.

Il metodo Fiorello: disarmare con la leggerezza

Fiorello è uno dei pochi che può permettersi di chiamare il direttore generale della Rai in diretta e fargli domande che a un giornalista verrebbero eluse con un sorriso di cortesia. Il suo tono disimpegnato, il contesto della trasmissione, quel modo di porre le questioni come se fossero chiacchiere tra amici: tutto contribuisce a creare un clima in cui anche le informazioni più delicate scivolano fuori senza drammi.

E Sergio, evidentemente, ha deciso di non opporre resistenza. Forse perché ormai la notizia era già nell'aria. Forse perché negare sarebbe stato più imbarazzante che confermare. O forse, semplicemente, perché dentro la Rai quella decisione è già stata presa e comunicarla attraverso Fiorello è un modo come un altro per testare le reazioni prima dell'annuncio formale.