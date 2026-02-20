Sanremo 2027, Sergio smentisce: “Nessun annuncio, Fiorello mi ha tirato in una gag incomprensibile”

Dietrofront totale. Roberto Sergio, direttore generale della Rai, ha smentito di aver fatto qualsiasi annuncio su Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027. Quella che sembrava una conferma in diretta durante La Pennicanza si è rivelata, a detta sua, "una gag incomprensibile" in cui Fiorello lo avrebbe trascinato senza che lui potesse comprendere cosa stesse accadendo.

Come è andata davvero la telefonata

La ricostruzione fornita dall'Adnkronos chiarisce la dinamica della chiamata. Fiorello videochiama Sergio in diretta e gli chiede: "Dacci qualche scoop". Il direttore risponde con un neutro: "Io sono contento di vederti". Fiorello insiste: "Si ma può dirci, le do del lei, qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda? Una cosa una, chessò Sanremo dell'anno prossimo".

A quel punto interviene Biggio: "Guarda si è freezato". La connessione si blocca. Poi torna la voce di Sergio: "Chi De Martino? Chi? Chi?". Fiorello esulta immediatamente: "Ahhh! L'ha detto. È ufficiale. De Martino presenterà Sanremo. L'ha detto Roberto Sergio, ha confermato". E chiude la chiamata.

La trappola di Fiorello e la smentita di Sergio

Quello che Fiorello ha venduto come una conferma, secondo Sergio, era semplicemente una domanda. Il direttore generale non stava confermando nulla, stava chiedendo lumi: "Chi? De Martino chi?". Una richiesta di chiarimento che, tra una connessione ballerina e il ritmo incalzante della trasmissione radiofonica, è stata trasformata in un annuncio ufficiale. Sergio ora prende le distanze dall'intera faccenda, definendola una gag in cui è stato coinvolto senza capire cosa stesse succedendo. Non c'è stato nessun annuncio, nessuna conferma, nessuna rivelazione. Solo un equivoco radiofonico cavalcato da Fiorello con la sua consueta abilità nel creare contenuti virali.