Stash a C’è Posta per la sorpresa di Michele a Carmela: “Siete di una bellezza disarmante”, poi il gesto inaspettato

A cura di Sara Leombruno

Stash dei The Kolors è stato uno degli ospiti d'eccezione della puntata di C'è Posta per Te di sabato 8 marzo, la penultima dell'edizione 2025 del people show condotto da Maria De Filippi. Il cantante napoletano è stato invitato per aiutare Michele a fare una sorpresa alla sua fidanzata Carmela, incinta di sette mesi. Le parole del cantante del The Kolors: "Inizierete a dividere i ruoli e sarà bello anche quello, io mi sono specializzato nel cambio del pannolino". Poi, il gesto inaspettato della proposta di matrimonio.

La sorpresa di Stash a Carmela

Michele e Carmela sono in attesa del loro primo figlio e sono molto emozionati per questo: "Quando penso al futuro, mi vedo con te e la nostra piccola sistemata dietro la macchina al sicuro, a girare con i finestrini giù, sempre con la musica alta a cantare insieme, sulle canzoni di uno che ci fa ballare tantissimo", le parole del ragazzo lette da Maria De Filippi. A quel punto, la conduttrice ha fatto entrare Shash, front-man dei The Kolors.

Il cantante ha rivolto a Carmela un discorso toccante, riferendosi anche ad alcune esperienza di vita vissute da lui e dalla moglie Giulia Belmonte: "Siete di una bellezza disarmante, io noto un po' di similitudine con quello che ho vissuto io dal punto di vista di preoccupazioni, di ansie. Io dicevo: "Come si fa a essere genitore? Io non sapevo cosa volesse dire, pensavo alle parole di mia mamma che diceva che nessuno nasce imparato. Nessuno sa già farlo. Ricordo la sensazione che ho provato e che spero capiti anche a voi, è come se tutto si fosse allineato, abbiamo lasciati guidare l'amore".

Tutto si trasforma in senso di responsabilità, inizierete a dividere i ruoli e sarà bello anche quello. Io mi sono subito specializzato nel cambio del pannolino, la notte sono sempre stato sveglio visto che scrivevo e lavoravo sulla musica. Allo stesso tempo, la mamma è la mamma. Lui mi ha promesso che smetterà di fumare nel momento in cui nascerà la bimba.

La proposta di matrimonio

Stash ha portato a Carmela due regali, il primo "ha un'importanza gigantesca, immensa, è il primo strumento musicale della mia prima figlia", ha detto, porgendole un piccolo pianoforte rosa in plastica. Alla fine della puntata, la proposta inaspettata di matrimonio di Michele, che ha Carmela di sposarlo. La ragazza, emozionata, ha risposto sì tra gli applausi dei presenti in studio.