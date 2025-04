video suggerito

Sospeso GialappaShow dopo la morte del Papa, il programma si ferma per lutto Stop temporaneo al programma di Tv8 previsto per questa sera. La rete, insieme a tutto il casto dello show, rispetta il momento di cordoglio nazionale.

La morte di Papa Francesco ha avuto ripercussioni anche sui palinsesti televisivi. Tv8 ha deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda di GialappaShow, il popolare programma della Gialappa's Band che abitualmente va in onda ogni lunedì sera su Tv8. Una scelta di rispetto e sensibilità in un momento di lutto che ha colpito profondamente non solo i fedeli cattolici, ma l'intera nazione. Del resto, anche la Serie A, insieme a tutti i principali campionati nazionali, si è fermata per la morte del Pontefice.

La scelta della Gialappa's Band

La decisione di fermare temporaneamente il programma comico riflette la volontà dell'emittente di allinearsi al clima di cordoglio che ha investito il paese dopo l'improvvisa scomparsa del Pontefice. Non è la prima volta che eventi di portata storica come questo portano a ripensamenti nella programmazione televisiva, soprattutto per quanto riguarda contenuti di intrattenimento e comici. La scelta di Tv8 e della Gialappa's Band si inserisce in questa tradizione di rispetto per i momenti di lutto collettivo.

Le anticipazioni della puntata sospesa

La puntata di questa sera avrebbe visto la partecipazione di Matilde Gioli come co-conduttrice, affiancando Mago Forest. Tra le partecipazioni speciali, anche quella di Stefano Accorsi in duetto al citofono con Brenda Lodigiani per lanciare uno spazio parodia di Baywatch. Ci sarebbe stato anche il ritorno di Elodie, protagonista di una puntata di Sensualità a Corte. Presente anche Antonino Cannavacciuolo, ma quello parodiato da Max Giusti per la sua personalissima versione di MasterChef, oltre all'imitazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Confermati anche Toni Bonji, Stefano Rapone, Gigi e Ross, nel ruolo di Amedeo e Amedeo, ma anche di Stefano De Martino per quanto riguarda Gigi.