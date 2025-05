Sorpresa a Gialappa Show, un ospite misterioso e l’ipotesi del ritorno del signor Carlo

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Quella del 19 maggio sarà una puntata speciale per gli appassionati di Gialappa Show e della storia della Gialappa's Band. Tra gli ospiti della puntata l'account ufficiale del programma ne ha annunciato uno misterioso, presentato solo con una sagoma nera, accompagnata da punti interrogativi.

Carlo Taranto ospite a Gialappa Show?

Una sagoma nella quale molti hanno intravisto i tratti di Carlo Taranto, il signor Carlo fondatore della Gialappa che da tempo si è allontanato dal trio per motivi personali. Ad interpretare per primo l'immagine misteriosa era stato il giornalista Massimo Falcioni, pubblicando su X la supposizione che la sagoma fosse riconducibile proprio a Taranto. A dare in un certo senso conferma a questa ipotesi ci sono i tanti commenti al post Instagram della Gialappa, tra cui quello di Nicola Savino che dà per certa la presenza del signor Carlo, accogliendo la notizia con gioia.

Perché Carlo Taranto si è allontanato dalla Gialappa's Band

L'uscita di Taranto dalla Gialappa è stata graduale, negli anni, mai ufficializzata ma un sostanziale dato di fatto, come avevano spiegato proprio Santin e Gherarducci in un'intervista di alcuni mesi fa. "Carlo da un po' di tempo era meno presente […] Già da qualche anno aveva fatto un passo indietro e il suo contributo si era via via assottigliato: preferiva stare collegato dalla Liguria". Santin aveva spiegato: "Il Covid è stato il fattore scatenante che lo ha spinto a smettere di lavorare". Nessun litigio nascosto, insomma, e anche il libro pubblicato dalla Gialappa, "Mai dire noi", lo hanno scritto insieme, ma online: "Lui ormai non si muove più da lì".

Gialappa Show del 19 maggio

La nuova puntata di "GialappaShow" va in onda questa sera, lunedì 19 maggio dalle 21.30, in prima visione su Tv8 (e in simulcast su Sky e NOW), con la conduzione della Gialappa’s Band e Mago Forest affiancato da Alessandra Amoroso. Oltre all'ipotesi Taranto, ospiti della serata saranno Elio, Carlo Lucarelli, Corinne Clery, Frank Matano e Idra.