Sonia Bruganelli verso Ballando con le stelle: “Silurata da Mediaset? Presto racconterò la verità” Dopo il mancato rinnovo sulla poltrona da opinionista del GFVip, Sonia Bruganelli avrebbe tentato altre strade. “Non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità”, scrive Dagospia. “Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle”. Lei replica piccata.

A cura di Giulia Turco

Il destino di Sonia Bruganelli in tv sembra oscillare tra casa Mediaset e nuove opportunità in Rai. Dopo l’addio alla poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip di Signorini sulla quale subentrerà Cesara Buonamici, Bruganelli è tornata ad occuparsi dei casting per Ciao Darwin, che tornerà il prossimo autunno, e di quelli di Io Canto, il programma musicale con Gerry Scotti che porterà sul palco piccoli e giovani talenti.

Sonia Bruganelli e le presunte pressioni verso la Rai

Sembra tuttavia che la sua voglia di stare davanti alla telecamera non sia esaurita e che, dopo la scelta di Mediaset di non riconfermarla come opinionista al GFVip, Bruganelli abbia tentato altre strade. Secondo Dagospia, avrebbe fatto pressioni per essere coinvolta nella nuova edizione di Ballando con le stelle, pur incassando un rifiuto. “Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip”, si legge nel lancio di Dagospia. “Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli…”.

La replica di Sonia Bruganelli

Alle indiscrezioni di Dagospia, TvBlog aggiunge un retroscena. Non è un mistero che il comportamento di Selvaggia Lucarelli come giudice di Ballando con le stelle nelle ultime edizioni del programma avrebbe fatto storcere non poco il naso ai vertici della Rai. È proprio dalla dirigenza infatti che sarebbe arrivato il suggerimento di sostituirla con la presenza di Sonia Bruganelli, sapendo del suo impegno non rinnovato sulla poltrona di Canale 5. A quanto pare però l’azione non avrebbe convinto la padrona di casa Milly Carlucci, che le avrebbe lasciato aperta la porta come concorrente, ma non come giudice.

Voci alle quali Bruganelli non ci sta e, ripestando via Instagram l’articoletto di Dagospia, decide di rispondere per le rime: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero”.