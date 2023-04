Sonia Bruganelli e lo scialle ‘Pensati libera’: sarebbe un indizio sul suo ritorno da opinionista Nel corso della finalissima del reality, Sonia Bruganelli ha indossato uno scialle con la scritta ‘Pensati Libera’ che richiama quello di Chiara Ferragni. Secondo alcuni sarebbe una dichiarazione d’intenti rispetto alle sue scelte professionali future.

Sonia Bruganelli ha concluso il suo secondo anno come opinionista al Grande Fratello Vip e non è escluso che possa essere anche l’ultimo. Ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio, ovvero che nel corso della finalissima del reality Bruganelli abbia indossato uno scialle con la scritta ‘Pensati Libera’, secondo alcuni una dichiarazione d’intenti rispetto alle sue scelte professionali future.

Sonia Bruganelli come Chiara Ferragni

Nella puntata in onda lunedì 3 aprile, che ha sancito la vittoria di Nikita Pelizon, l’opinionista Bruganelli ha indossato un outfit che richiamava in tutto e per tutto una delle presenze di Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo. Lo scialle con la scritta ‘Pensati Libera’ inoltre è un messaggio che, in quel caso, rimanda all’emancipazione femminile nella società e nel mondo del lavoro. In tanti su Twitter si sono chiesti se fosse proprio quello già che l’opinionista voleva comunicare, o se piuttosto volesse lasciare intendere la sua intenzione di pensarsi libera dal reality di Signorini. Già lo scorso anno la moglie di Paolo Bonolis, impegnata nella produzione dei programmi che lui conduce, aveva affermato di non voler replica<are l’esperienza con Signorini, salvo poi smentirsi all’ultimo minuto.

Sarebbe pronta a cedere il posto a Giulia Salemi

Mentre non sembra che Orietta Berti replicherà la sua esperienza da opinionista al GFVip, ci si chiede quale sarà il futuro di Bruganelli, che comunque è molto amata dal pubblico in questo ruolo. Diverse sono state tuttavia le frecciatine che lei stessa ha lanciato a Giulia Salemi, opinionista social, nel corso di quest'edizione, lasciando intendere che potrebbe essere proprio lei a prendere il suo posto sulla poltrona in studio. D'altronde l'influencer italo persiana sta facendo una vera e propria scalata verso il suo ruolo da conduttrice e nel corso di questa edizione la sua intesa con Alfondo Signorini le ha concesso di avere sempre più spazio in studio.