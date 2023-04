Sonia Bruganelli: “Bonolis mi ha proposto uno show con lui. Di nuovo il GF? Non dipende solo da me” Dopo la fine del GF Vip, Sonia Bruganelli ha parlato del suo futuro televisivo: “Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui”. E sul ruolo da opinionista nel reality il prossimo anno ha rivelato: “Non dipende solo da me. Ma comunque mi sembra presto”.

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli è pronta a prendersi una vacanza dopo la fine del Grande Fratello Vip. L'opinionista, che per 7 mesi ha seguito le dinamiche del reality, ha ripercorso con Leggo il suo percorso al fianco di Alfonso Signorini in studio e rivelato qualche programma per il suo futuro televisivo.

Cosa farà adesso Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli sta facendo le valigie, pronta a lasciare Roma per concedersi un pò di relax. Per l'opinionista stati 7 mesi intensi e, infatti, confessa che non ci saranno problemi a stare senza GF Vip: "Dopo tanti mesi anche un pò di relax me lo merito". Porterà con lei in vacanza una cover che Orietta Berti le ha regalato e di cui non si è più separata. Il suo concorrente preferito nella Casa? Antonino Spinalbese, perché "è entrato come l'ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb". A chi le chiede se sogna un programma tutto suo, l'ex opinionista stupisce: "Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui". Poi precisa: "Sì, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli".

Sonia Bruganelli svela se tornerà al GF Vip

Da quando è finito il GF Vip, una delle domande più ricorrenti fatte a Sonia Bruganelli riguarda la sua presenza nel programma il prossimo anno, sempre come opinionista. "Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro.", ha spiegato senza sbilanciarsi troppo. In molti hanno interpretato la stola che ha portato durante la finale, con la scritta "Pensati Libera" come Chiara Ferragni, un indizio del fatto che non sarebbe tornata. Lei però precisa: "Era una battuta. Siamo finalmente liberi. Io l’ho vissuto ogni giorno, ho preso sul serio quello che stavo facendo e non ero lì solo per scaldare la poltrona da opinionista".