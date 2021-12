Sonia Bruganelli abbandona lo studio del Gf Vip: cosa è successo dietro le quinte Pesante il clima nel dietro le quinte del reality dopo lo scontro tra Signorini e Sonia Bruganelli, che ha lasciato lo studio per quasi un’ora. Segnale di un possibile addio anticipato, o una semplice dinamica fortunata?

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip continua ad alimentarsi più di quello che accade in studio che di quel che accade all'interno della Casa. Oltre all'ennesimo capitolo della saga Belli-Soleil, che hanno avuto un altro confronto al quale si è aggiunta anche la madre di Sorge, il momento clou della puntata di lunedì 20 dicembre è stato indiscutibilmente lo screzio tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che ha portato quest'ultima ad abbandonare lo studio per diversi minuti.

La rabbia di Sonia Bruganelli, manda a quel paese Signorini

Quasi un'ora, per la precisione, durante la quale pare che il clima dietro le quinte del reality sia stato rovente. Come noto a chi avrà visto la puntata, la lite è avvenuta mentre in studio si parlava proprio della vicenda tra Alex Belli e Soleil Sorge. Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli di dire la sua, ma l'intervento dell'opinionista è stato interrotto poco dopo proprio da Belli, contestato da Bruganelli. A quel punto Alfonso Signorini ha zittito entrambi e Bruganelli non ha potuto fare a meno di protestare, contestando al conduttore di averle tolto la parola: "Te l'ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare", ha detto Signorini.

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie l'opinionista. Stando alle ricostruzioni che emergono, Bruganelli avrebbe mandato a quel paese Signorini, per poi abbandonare lo studio e lasciare vuota la sua sedia. La trasmissione è andata avanti senza riferimenti all'accaduto, mentre nel dietro le quinte si faceva di tutto per convincere Sonia Bruganelli a rientrare. L'opinionista non ha affatto tollerato il trattamento a lei riservato dal conduttore, vista la palese mancanza di rispetto nei suoi confronti e una certa incapacità di Signorini nella gestione del momento.

Le scuse e il chiarimento

Il rientro in studio è avvenuto circa un'ora dopo l'abbandono, nel silenzio assoluto. Solo alcuni minuti Signorini ha rivolto la parola a Sonia Bruganelli, chiamandola in causa. "Mi ridai la parola?", ha detto lei, con tanto di risposta sarcastica da parte del conduttore: "Povera Bruganelli, le ho tolto la parola". Quindi lei ha precisato: "Non si tratta di quello, ma dei modi con cui lo hai fatto". Il presentatore ha quindi promesso un chiarimento e prima del successivo blocco pubblicitario l'ha chiamata di fianco a sé, per portarla fuori a parlare, in un clima di serenità ristabilita. Bruganelli ha accettato il suo braccio sorridendo: "Se non fosse che ti conosco da una vita…".

Bruganelli e le ipotesi di addio al GF Vip in anticipo

Da qualche settimana si vocifera della possibilità che Sonia Bruganelli possa lasciare in anticipo il reality. Di certo il prolungamento del programma fino a marzo aveva fatto molto meno piacere a lei che ad Adriana Volpe, come Bruganelli aveva specificato in questa intervista rilasciata a Fanpage.it alcune settimane fa. Questo screzio potrebbe avere due esiti possibili, di segno contrario. Da una parte quello di aggiungere un tassello a questa possibile uscita anticipata, dall'altra quello di creare una dinamica che permetta all'opinionista di entrare definitivamente all'interno delle dinamiche del programma. Un ruolo importante lo avranno senza dubbio gli ascolti della serata.