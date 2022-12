Soleil Sorge opinionista del GF Vip: “Lo shock del mio ex Luca Onestini quando lo scoprirà” Soleil Sorge, opinionista del GF Vip per due puntate in sostituzione di Sonia Bruganelli, pregusta la reazione dell’ex fidanzato Luca Onestini, concorrente dell’attuale edizione del reality.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era stato il Grande Fratello Vip a separarli quando, nel 2017, la produzione del reality decise di rivelare a Luca Onestini il presunto tradimento dell’allora fidanzata Soleil Sorge. E sarà sempre il Grande Fratello Vip a riunire l’ex tronista, concorrente dell’edizione 2022/2023 del reality, e la sua ex fidanzata nello speciale ruolo di opinionista temporanea. Sta pregustando quel momento, e con una certa soddisfazione pare, la bella Soleil che sostituirà Sonia Bruganelli sulla poltrona da opinionista del reality per due puntate. Sarà proprio lei, ex concorrente della scorsa edizione del programma, a occupare la poltrona lasciata vuota da Sonia durante il periodo delle vacanze natalizie insieme a un altro ex concorrente, Pierpaolo Pretelli. Due nomi che non arrivano per caso, perché Signorini li aveva già voluti alla conduzione del GF Vip Party. Grazie a questa opportunità. Soleil ritroverà quell’ex fidanzato dal quale si era allontanata proprio durante il Gf Vip.

Soleil Sorge commenta la “réunion” con Luca Onestini

È stata proprio Soleil, apparentemente divertita, a commentare la “réunion” involontaria con l’ex compagno. “Io e Pier opinionisti? First reaction shock! Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista”, ha dichiarato con un sorriso Soleil, immaginando il momento in cui si ritroverà faccia a faccia con il suo ex compagno.

Tra Soleil e Luca Onestini finì proprio al GF Vip

Fu proprio il Grande Fratello Vip, 5 anni fa, ad allontanare Soleil Sorge e Luca Onestini. All’epoca condotto da Ilary Blasi, il reality show decise di puntare su Onestini – reduce dal suo trono a Uomini e Donne – che entrò nella Casa da concorrente. Soleil, da fidanzata, avrebbe dovuto sostenerlo dallo studio ma, dopo appena qualche puntata, la ex corteggiatrice decise di far perdere le sue tracce. Fu il settimanale Chi a rintracciarla e a pubblicare le foto del suo weekend con Marco Cartasegna, ex collega di trono di Luca e suo rivale.