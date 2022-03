Soleil Sorge di nuovo insieme al fidanzato: “L’ho sentito vicino durante tutto il mio GFVip” Soleil Sorge si racconta a Verissimo nella puntata di domenica 13 marzo. “Non son o innamorata di Alex”, mette in chiaro. E parla del suo amore ritrovato fuori dalla casa: “Ho sempre voluto tutelarlo”.

A cura di Giulia Turco

Soleil Sorge sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 13 marzo. Nell’intervista, registrata qualche giorno dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, l’influenzar si racconta a tutto tondo a Silvia Toffanin, che l’ha voluta in studio insieme ad un’altra protagonista di quest’edizione, Miriana Trevisan. Dalla sua esperienza nella casa, al rapporto con Belli, il suo amore con un altro uomo fuori e l’esperienza a La pupa e il secchione che sta per iniziare: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”.

La verità su Alex Belli

Inevitabile da parte della padrona di casa un passaggio sul rapporto tra Alex e Soleil, che ha delineato le dinamiche di quest’edizione. "Non sono innamorata di Alex", mette in chiaro. "Ma non c'è niente di più vero di quello che abbiamo vissuto nella casa". L’influencer ha spiegato di aver deciso di prendere le distanze nel momento in cui il loro legame stava andando oltre ad un’amicizia: “Ho cercato di soffocare questo sentimento”. Nonostante confermi che l’attore le abbia confessato di amarla. “In realtà io dentro di me lo sapevo già. Nonostante cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”, ribadisce.

Fuori dalla casa l'amore con Carlo?

Durante i mesi di permanenza nella casa Soleil ha più volte fatto riferimento ad un presunto uomo misterioso che l’attendeva fuori dal reality. Tuttavia non ha mai voluto raccontare nel dettaglio la loro storia, né rivelare la sua identità. “È sempre esistito”, conferma Soleil a Verissimo, “ma ho sempre voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il mio percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”. Secondo le indiscrezioni sarebbe Carlo Domingo l’uomo che ha rubato il cuore a Sorge Si tratta di un imprenditore originario di Marsala, un uomo riservatissimo, secondo la rivista di Alfonso Signorini, che ha lasciato la Sicilia per aprire a Milano un’agenzia che si occupa di comunicazione per i brand nel settore della moda.