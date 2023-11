Slitta Un Professore 2 per le ATP Finals: il cambio di programmazione Rai Dopo le modifiche di Canale 5, anche Rai1 cambia i piani del palinsesto di giovedì 16 novembre: Un Professore 2 slitta la sua partenza alla prossima settimana. Al suo posto una replica de Il Commissario Montalbano.

A cura di Gaia Martino

Il fenomeno Sinner colpisce anche Rai 1. La gara del tennista altoatesino, in programma per giovedì 16 novembre 2023, fa slittare anche Un Professore 2. L'appuntamento in onda su Rai 2 domani sera ha cambiato anche i palinsesti Mediaset: Io Canto Generation ha infatti rinviato il suo debutto e fatto tornare alla sua iniziale programmazione il Grande Fratello, inizialmente in programma per mercoledì 15 novembre. La seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi partirà con i primi due episodi il 23 novembre, scrive Cinguetterai.

Salta la partenza di Un Professore 2 il 16 novembre

La nuova stagione di Un Professore non partirà dunque il 16 novembre 2023. La guida tv Rai ha cambiato programmazione: domani sera andrà in onda una replica de Il commissario Montalbano (La rete di protezione). La fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi partirà con la messa in onda il 23 novembre 2023, in prima serata su Rai1, si legge su Cinguetterai. Lo slittamento consentirà agli italiani "di tifare Jannik Sinner alle ATP Finals". Intanto, da ieri, martedì 14 novembre, i primi due episodi della serie sono già disponibili su Rai Play.

La Rai lascia spazio alle ATP Finals

Lo slittamento della serie televisiva sarebbe stato deciso per evitare uno scontro con il torneo di tennis che ieri sera ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.543.000 spettatori arrivando al 14.6% di share. In programma su Rai Due giovedì 16 novembre c'è la quarta giornata delle ATP Finals con la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune. La vittoria contro il numero 1 del tennis mondiale, Djokovic, ha aperto nuovi scenari nella carriera del tennista italiano: l'altoalesino scenderà in campo per l'ultimo incontro del gruppo verde del torneo a Torino e potrebbe volere gli italiani, amanti dello sport e non solo, alla visione.