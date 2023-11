ATP Finals 2023, oggi Alcaraz-Rublev e Medvedev-Zverev: orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino

Anche oggi sono in programma due partite di singolare e due di doppio a Torino. La quarta giornata delle ATP Finals ha il clou con Alcaraz-Rublev, match che potrebbe sancire già l'eliminazione dello spagnolo. L'incontro si disputerà non prima delle ore 14:30 e che oltre che su Sky si potrà seguire in chiaro su Rai 2, streaming pure su raiplay.it. Mentre Medvedev-Zverev, vincitori nella prima giornata, si sfideranno in serata. Diretta TV esclusiva su Sky e streaming con Sky e NOW.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Bopanna/Ebden-Hijikata/Kubler

ore 14:30: Alcaraz-Rublev

ore 18:30: Koolhof/Skupski-Ram/Salisbury

ore 21: Medvedev-Zverev

Alcaraz-Rublev oggi alle ATP Finals: orario e dove vederla in TV

Carlos Alcaraz e Andrey Rublev si affronteranno nel primo pomeriggio. Lo spagnolo e il russo non inizieranno il loro incontro prima delle ore 14:30. La partita si potrà seguire su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), ma anche in chiaro su Rai 2. Streaming con Raiplay, Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Medvedev contro Zverev al torneo di tennis in streaming

La partita tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev invece sarà in programma in serata. Il match tra due tennisti che un tempo erano amici e che ora si detestano non inizierà prima delle ore 21. La rivincita della finale 2021 si potrà seguire in TV solo su Sky (canali 201 e 203) e in streaming con Sky Go e NOW.

In campo anche il doppio: programma e orari

Il programma di giornata sarà aperto dal doppio con alle 12 Bopanna/Ebden contro Hijikata/Kubler. Tre australiani in campo, più l'indiano Bopanna. Mentre alle 18:30 sarà la volta di Koolhof/Skupski contro i campioni in carica Ram/Salisbury.

