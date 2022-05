Sissi e Dario di nuovo insieme dopo Amici 21 si scambiano sorrisi e baci sul collo Sissi e Dario si sono finalmente riuniti dopo la finale di Amici di Maria de Filippi di domenica scorsa: la coppia nata nel talent show finalmente si bacia e riabbraccia.

A cura di Gaia Martino

L'edizione di Amici di Maria De Filippi da poco conclusa con Luigi Strangis sul podio, oltre ad aver fatto trionfare la musica, ha fatto vincere anche l'amore. Sono nate diverse coppie nel corso di questi lunghi mesi, e tra queste anche quella composta da Sissi e Dario. La cantante e il ballerino si sono finalmente riabbracciati dopo la finale e attraverso i loro profili Instagram hanno regalato ai loro fan qualche nuova immagine insieme.

L'incontro tra Sissi e Dario dopo Amici

Sissi e Dario si sono finalmente riuniti dopo la separazione ad Amici, avvenuta a causa dell'eliminazione – in semifinale – del ballerino. Dopo l'attesa finale che ha visto un premio anche per la cantante il cui nome all'anagrafe è Silvia Cesana, la coppia nata nella scuola del talent show ha potuto scambiarsi nuovi baci e abbracci. Hanno documentato il loro incontro su Instagram, tra immagini e video: "Pure qui ti devo trovare" ha scritto, in maniera scherzosa, la cantante come testo ad un video nel quale si vede Dario che si stringe a lei, poi le bacia il collo.

Le altre coppie di Amici 21

Le altre coppie nate ad Amici di Maria De Filippi non si sarebbero ancora incontrate dopo la fine di Amici, non essendosi – almeno finora – mostrate insieme sui social. Parliamo di Albe e Serena, che hanno partecipato alla finale insieme prima di salutarsi per tornare dalle rispettive famiglie. I fan dei due che hanno festeggiato i sei mesi di fidanzamento nella scuola di Maria De Filippi fremono dalla voglia di rivederli insieme.

Stesso discorso vale per Alex e Cosmary che, a differenza degli altri, si salutarono prima della fase serale a causa dell'eliminazione della ballerina. Proprio quest'ultima in vista della finale dedicò un lungo post al suo fidanzato: "Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così.

Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti".