Sissi e Alex violano le regole di Amici21, la produzione punisce severamente tutti Sissi e Alex hanno violato le regole del provvedimento disciplinare riguardo l’uso dei computer, la produzione di Amici ne ha così preso uno nuovo e severo, esteso a tutti.

A cura di Gaia Martino

Nuovo provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici di Maria De Filippi e questa volta la produzione ha deciso di non fare sconti. A pochi giorni dal serale Nunzio era stato beccato da Aisha mentre inviava una mail ai suoi genitori, ed anche altri avevano utilizzato il computer per questioni non legate allo studio. Per questo motivo erano stati puniti, la produzione gli aveva vietato l'utilizzo di internet se non per motivi di studio. "Sarete monitorati" aveva sottolineato la produzione. Sissi e Alex però pare non abbiano dato importanza all'accaduto ed hanno violato le regole.

Sissi e Alex beccati al pc fuori orario

La produzione ha beccato Sissi e Alex usare il computer con internet fuori dall'orario consentito. I due cantanti hanno assistito alla puntata del daytime insieme ed hanno commentato qualche episodio facendo gesti sotto l'occhio delle telecamere. Questa volta la produzione ha deciso di non fare più sconti ed ha punito, ancora una volta, tutti.

Il nuovo e duro provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici21

La produzione di Amici ha deciso di non concedere più l'accesso a internet agli allievi. Queste le parole dette ai giovani, mandate in onda nel daytime di oggi:

Qualche giorno fa parlavamo di infrazioni, nonostante ci sia stato un primo provvedimento la situazione non è cambiata e ve ne siete del tutto fregati. Alex è la seconda volta che ci troviamo a doverti dire che scrivi su gruppi, oggi dopo il provvedimento perduri e continui a scrivere. Il provvedimento coinvolgerà tutti. Speriamo che estendendo a tutti il provvedimento, eviteremo che succeda ancora.

Dario ha chiesto di poter vedere almeno solo i video sui drive, per le esibizioni, così come Carola: "Io ho bisogno di guardare il video". Nessuno sconto per gli allievi, la produzione ha deciso di punire severamente tutti per evitare che qualcun altro possa infrangere di nuovo le regole.