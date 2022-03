Nunzio ad Amici21 scrive di nascosto alla famiglia ma viene scoperto, la produzione punisce tutti Aisha ha beccato Nunzio mentre scriveva alla sua famiglia, dopo un duro scontro nella casetta di Amici, la produzione ha deciso di punire tutti.

A cura di Gaia Martino

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi a pochi giorni dall'atteso Serale sono stati puniti a causa di un uso improprio del computer messo a disposizione per loro per studiare. Tutto è nato quando Aisha ha notato che Nunzio stava scrivendo una mail alla sua famiglia. Ha confessato quanto visto a Christian che ha subito sbottato: "Basta, io lo dico. Non è giusto. Arrivare a scrivere ai genitori non è giusto". Quando Nunzio si è accorto che i due stavano parlando di lui, si è avvicinato e da lì è partito uno scontro che ha attirato l'attenzione della produzione. Per gli allievi è arrivato lo stop dell'utilizzo di internet.

Lo scontro in casetta tra Nunzio e Christian

Nunzio, dopo aver notato che Aisha e Christian parlavano di lui, si è avvicinato per chiedere spiegazioni. "Cosa faccio di diverso a te? Tu me l'hai insegnato" ha detto alzando i toni. "Non urlare" – lo ha ripreso subito Christian – "Sai cosa hai fatto, tanto uscirà fuori. Devi stare calmo, stai alzandola voce e mi stai dando dello scemo". "Qua fate tutti quelli che sanno, date dei falsi agli altri, i primi siete voi" ha continuato Nunzio – "Hai visto qualcosa per il quale non dovrei essere a posto con la coscienza? Tu non mi conosci, mi stai facendo girare le pa**e". Accusato di infrangere le regole sull'utilizzo di internet e sull'aver scritto ai suoi genitori, Nunzio ha iniziato a litigare anche con Aisha ed ha ammesso di aver parlato con la famiglia.

Io non ce l'ho fatta, sono esploso. Sono qui da settimane non ce la faccio, quanto ingigantite le cose. Io non faccio i nomi su chi apre Whatsapp web perché non me ne frega un ca**o. Gente che sta da mesi qua si connette su Twitter e nessuno dice niente. Mi sono collegato su Hotmail per vedere una mail su mia nonna.

Quando Christian ha alzato la voce ribadendogli che si tratta di un comportamento non ammesso, Nunzio ha sbottato: "Levatemi questo davanti".

Il provvedimento della produzione

Dopo aver scoperto cosa fanno i ragazzi con i computer messi a disposizione per studiare, la produzione di Amici 21 ha riunito tutti nella sala per leggere un comunicato. Da ora in poi gli allievi non potranno più accedere ad internet.

Tutti avete spesso e volentieri infranto le regole, accedendo ad internet per motivi non inerenti lo studio, utilizzando i social fuori dall'orario consentito, utilizzando il pc per comunicare tra voi e deludere i microfoni. La produzione vi ha consentito di autogestirvi, contando sulla vostra maturità, ma osservandovi si è resa conto che non siete stati all'altezza e ve ne siete approfittati. L'utilizzo di internet non sarà più concesso. Ci si potrà accedere solo per motivi di studio e sarete monitorati.

Subito dopo la produzione ha letto tutte le volte che i singoli allievi hanno infranto le regole al pc, in molti sono stati puniti anche per aver visto alcuni video su Youtube.