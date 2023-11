Sinner-Djokovic in prima serata su Rai2, salta Boomerissima La sfida tra l’italiano e il numero uno del mondo alle ATP Finals di Torino fa slittare il terzo appuntamento con Alessia Marcuzzi, che tornerà la settimana successiva.

A cura di Andrea Parrella

Per il terzo anno consecutivo, le ATP Finals di tennis si giocano a Torino e per l'occasione cambiano i palinsesti televisivi. Il torneo che chiude la stagione tennistica vede tra i protagonisti attesi anche Jannick Sinner, che martedì 14 novembre sfiderà Novak Djokovic per un match che è già crocevia di questa avventura torinese.

La partita verrà trasmessa in prima serata su Rai2, stravolgendo la programmazione della seconda rete del servizio pubblico. Il previsto appuntamento con la terza puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, non andrà in onda per lasciare spazio alla sfida tra il tennista italiano e il numero 1 al mondo.

Salta anche Ore14 di Milo Infante

Così Alessia Marcuzzi salta un turno, evitando la complessa sfida con Checco Zalone e il suo show in prima serata su Canale 5 "Amore + IVA". Il programma di Rai2 tornerà la settimana successiva. Ma il tennis non intacca solo la prima serata di Rai2, bensì anche il daytime e in particolare lo spazio del primo pomeriggio. Al posto di Ore 14 di Milo Infante, infatti, il 13, 15 e 17 novembre, vanno in onda i match del torneo in scena a Torino.

Sinner e Djokovic si giocano il primo posto nel girone

Il match che opporrà Jannik Sinner, martedì 14 novembre, a Novak Djokovic, è già a suo modo un crocevia fondamentale nel torneo dell'italiano. Nella prima partita Sinner ha dominato Stefanos Tsitsipas e Djokovic ha sofferto per quasi tre ore prima di avere ragione di Holger Rune, che affronterà l'azzurro giovedì. Sinner-Djokovic vale quindi il primo posto nel Gruppo Verde, e soprattutto la qualificazione in semifinale, sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 21.00, subito dopo il Tg2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio, con Cristina Caruso, ci sarà Rita Grande.