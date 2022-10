Simona Ventura nel cast di Che Tempo Che Fa, sarà al tavolo con Fabio Fazio L’annuncio arriva direttamente dalle pagine social di Che Tempo Che Fa: “Quest’anno passeremo diverse puntate del Tavolo in compagnia della mitica Simona Ventura“.

A cura di Andrea Parrella

La squadra di Che Tempo Che Fa si allarga e dalla prossima settimana entrerà a far parte del cast fisso del programma anche Simona Ventura. La conduttrice, impegnata settimanalmente con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego, sarà presenza fissa al tavolo, il segmento che chiude la puntata settimanale del programma condotto da Fabio Fazio.

L’annuncio è arrivato dagli account ufficiali della trasmissione, che hanno postato una fotografia in cui Fabio Fazio e Simona Ventura sono abbracciati e sorridenti: “Segnatelo sulla “lavagnatta”: quest’anno a Che Tempo Che Fa passeremo diverse puntate del Tavolo in compagnia della mitica Simona Ventura“.

La presenza di Simona Ventura va a colmare il vuoto determinato dall'arrivederci al programma di Orietta Berti, che dopo essere stata presenza fissa al tavolo nelle ultime edizioni, ha accettato la proposta di Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip. Notizia che aveva dato a Fazio non poco dispiacere, come la stessa Berti aveva rivelato in un'intervista, specificando si trattasse tuttavia di un'offerta economica alla quale non si sarebbe potuto dire di no.

Gli incroci tra Fazio e Ventura in carriera

Per Fazio e Ventura è la prima volta insieme in un programma televisivo ma non è la prima volta nello stesso programma. I due, infatti, si erano avvicendati alla guida di Quelli che il calcio dopo l'addio di Fabio Fazio, quando Ventura lo aveva sostituito dando seguito al successo del programma per diverse stagioni, undici per la precisione. In quegli stessi anni, inoltre, prima Fazio e poi Ventura assaporavano l'esperienza della conduzione del Festival di Sanremo, il conduttore per due volte consecutive nel 1999 e nel 2000 (per poi tornarci nel 2013 e 2014), mentre a Ventura era toccato nel 2004, in una delle edizioni più insolite di sempre. Elementi di racconto che caratterizzeranno certamente la presenza al tavolo di Che Tempo che Fa da parte di Simona Ventura.