Filippa Lagerback assente a Che tempo che fa perché ha il Covid: “Daniele Bossari è in albergo” Filippa Lagerback è assente in studio nella prima puntata di Che tempo che fa. La quarantanovenne ha il Covid. A Fabio Fazio, che si è collegato con lei, ha spiegato come sta.

A cura di Daniela Seclì

Domenica 9 ottobre, Fabio Fazio è tornato su Rai3 con il programma Che tempo che fa. Il conduttore, tuttavia, ha dovuto iniziare questa nuova edizione senza la presenza in studio di Filippa Lagerback. La conduttrice, purtroppo, ha il Covid. Fazio, tuttavia, si è collegato con lei.

Perché Filippa Lagerback è assente a Che tempo che fa

"Avete notato l'assenza di Filippa, mi collego con lei per salutarla": così ha esordito Fabio Fazio in apertura della prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. Poi, si è collegato con l'annunciatrice, che è apparsa sorridente come sempre e ha rimarcato il suo dispiacere nel non poter essere in diretta stasera:

Buonasera e buon ventesimo anniversario. Vorrei essere lì con voi a festeggiare, ma ahimè il Covid ha bussato alla mia porta. Stavolta tocca a me. Il Covid non è di destra, non è di sinistra, è democratico. Mi ha preso in pieno. Dobbiamo stare attenti.

Fabio Fazio ha commentato con una battuta: "Nonostante gli allentamenti delle misure di protezione, il Covid non li ha letti e continua a circolare per fatti suoi".

Filippa Lagerback ha il Covid: come sta l'annunciatrice di Che tempo che fa

Il conduttore Fabio Fazio ha fatto sapere: "Noi abbiamo chiesto al pubblico di indossare la mascherina, è un gesto di cortesia verso tutti", sebbene ognuno sia stato lasciato libero di scegliere se portarla o no. Poi, si è interessato alle attuali condizioni di salute di Filippa Lagerback: "Stai bene?". La quarantanovenne ha elencato i sintomi che avverte e ha fatto sapere che Daniele Bossari, suo marito, attualmente si trova in albergo:

A me è arrivato nella valigia della mamma, è un Covid svedese. Sono raffreddata, ho avuto la febbre, la tosse e il mal di gola. Insomma occorre stare attenti, ho spedito mio marito in albergo.

Fabio Fazio ha concluso con un pizzico di ironia: "È tutto chiaro, è una scusa. Ci sentiamo dopo".