“Non stiamo qui a perdere tempo” Salvatore, l’artista campano fa arrabbiare Maria De Filippi

Maria De Filippi aveva anticipato di essersi infuriata con uno dei concorrenti, un artista che dipingeva quadri, promettendo che si sarebbe visto tutto in puntata. È arrivato il momento. Nella seconda puntata di Tu sì que vales si è esibito Salvatore, un artista campano che realizza quadri digitalizzati e allegorici. Non è piaciuto a nessuno, soprattutto a Rudy Zerbi che ha protestato quando l'artista in questione ha paragonato la sua arte a quella di Sidney Pollock. A giusta ragione, diremmo, Zerbi ha protestato.

La reazione di Maria De Filippi

Anche Maria De Filippi si è arrabbiata quando Salvatore ha giocato la carta del pietismo nei confronti di una risorsa della redazione: "L'ho fatto per lei, sono qui per lei". Maria De Filippi a quel punto si è arrabbiata e ha detto la sua:

Quando fingi che non ti interessi che i tuoi quadri vengano visti in televisione, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo. Quando mi dici che vieni per dare un messaggio a Chiara, significa che mi cade tutto, perché usi le persone, dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione. Ti chiedo scusa delle parole che ho usato, perché sono impulsiva e dovrei lavorarci ma è questo quello che davvero penso.

"Mi sono infuriata"

In una intervista al Settimanale Oggi, Maria De Filippi aveva anticipato questo momento: "Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv, ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. Mi sono sentita usata', ha detto la conduttrice. ‘Ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv".

Maria De Filippi ha infatti perso il controllo e ha anche chiesto scusa a Salvatore: "Io su queste cose ci sto lavorando, ho ancora molto da fare anche in analisi, ma quando vedo queste cose proprio non riesco a non dire la mia".