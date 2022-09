Maria De Filippi contro Francesco Niente: “Riduci una donna alle mutandine, stufa delle provocazioni” A Tu sì que vales, Maria De Filippi ha detto la sua sul concorrente Francesco Niente e sulla canzone demenziale “Mutandine”. Ne è nato un battibecco tra l’uomo e l’intera giuria.

A cura di Daniela Seclì

Puntuale come le tasse, anche in questa stagione di Tu sì que vales è arrivato il concorrente in grado di fare perdere le staffe alla giuria. Nel corso della prima puntata, trasmessa sabato 17 settembre, è arrivato in studio Francesco Ocelli, cinquantenne che usa il nome d'arte Francesco Niente. Ha spiegato di non essere pugliese, ma di venire comunque da Bari e attualmente, dopo aver fatto l'attore, fa la maestranza presso un teatro: "Faccio il portiere". Francesco Niente è il suo alter ego musicale.

Francesco Niente canta Mutandine

Dopo avere evidenziato la poetica "demenziale" di Francesco Niente, ha detto di sentirsi rappresentato dal brano "Mutandine". Ha spiegato di parlare di se stesso in terza persona perché si ritiene "uno e trino", in quanto ha due collaboratori: "Rappresento il niente che c'è in ognuno di noi". Dunque, ha cantato la canzone Mutandine. Tra i versi, appunto demenziali e sconclusionati, anche: "Donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai".

La giuria contro Francesco Niente, il discorso di Maria De Filippi

Teo Mammucari ha commentato: "Imbarazzante. Non c'è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa". Rudy Zerbi l'ha letta come una "provocazione fine a se stessa". Francesco Niente ha detto di reputare Mutandine "geniale". Zerbi non ci sta: "Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido". Poi, ha preso la parola Maria De Filippi:

Da un lato mi dispiace dirti che non mi è piaciuta, ma il testo Mutandine per quanto demenziale e provocatorio, poi uno lo canta no? L'idea che una donna sia ridotta a delle mutandine, mi fa un po' impressione. Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un po' stufato. Quando mi dici che facevi l'attore e poi dici che ora fai il portiere mi dispiace, niente contro il lavoro del portiere e la sua dignità, ma magari il tuo sogno era fare l'attore.

La replica di Francesco Niente a Maria De Filippi

Francesco Niente si è difeso: "È un pezzo di 23 anni fa. Il mio personaggio è controverso, si nutre delle offese. Devo provare a fare altro? Io faccio già altro. Io provo a portare in scena un fallimento, altrimenti non sarei venuto qua a 50 anni a fare Francesco Niente. Sarei venuto 20 anni fa a recitare l'Inferno di Dante che so a memoria. Dai caz**. Se avessi il 100% di no, sarei contentissimo. Godo. Il no rafforza quello che sono". Maria De Filippi, allora, è intervenuta di nuovo:

Chi va in una trasmissione a 50 anni, davanti a una telecamera e un microfono è perché ne ha bisogno, altrimenti sta a casa sua. Una parte di te non cerca il dissenso, cerca il consenso.

L'uomo, allora, ha rimarcato che "Francesco Niente i suoi seguaci ce li ha" e Maria di rimando: "L'importante è che non siano niente". Una volta fuori dallo studio, il concorrente si è sfogato: "È una trasmissione superficiale, Zerbi non può dirmi la sostanza, caz**, vaffanc*** ho solo sostanza".