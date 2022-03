Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi? Sull’ipotesi prima serata diceva: “Non mi sento adatta” Sarebbe già in cantiere il progetto di trasformarla nella nuova “regina” di Canale 5. Ma è un fatto che Silvia Toffanin sia ancora senz’altro acerba e anche piuttosto restia, a sua detta, all’idea della prima serata e alla diretta televisiva.

A cura di Giulia Turco

Silvia Toffanin sempre più protagonista di Canale 5. Lo dicono le indiscrezioni, secondo le quali la conduttrice di Verissimo potrebbe presto assumere il peso di Maria De Filippi, ma anche i fatti. Dal raddoppio dell'appuntamento con il suo salotto aperto anche la domenica, alla prova in conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. E c'è chi dice che la moglie di Piersilvio Berlusconi stia iniziando a valutare l'ipotesi di un programma tutto suo in prima serata.

Silvia Toffanin e l'opzione prima serata

A mettere nero su bianco l'indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale l'ad di Mediaset avrebbe in mente progetti ambiziosi per Silvia Toffanin, non subito, ma nel giro di qualche tempo. Eppure sull'idea di un programma in prima serata, la conduttrice si è sempre detta piuttosto restia e ben poco motivata. "Non ho l'ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma", raccontava lo scorso settembre al Fatto Quotidiano. Considerando l'impegno importante, a sua detta Toffanin preferirebbe continuare a dividersi tra gli studi di Cologno e la sua famiglia, in particolare i due figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. "I miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontano da loro troppo tempo. Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello".

Impossibile il confronto tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Eppure secondo Dagospia sarebbe già in cantiere il progetto di rendere la conduttrice la nuova regina di Canale 5. A spingere perché possa diventare "la nuova Maria De Filippi" sarebbe non solo Pier Silvio Berlusconi, ma anche la sua manager Graziella Lopedota, agente di personalità di spicco come Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Ambra Angiolini, tra i tanti, che avrebbe una voce particolarmente autorevole a Cologno Monzese. Resta il fatto che, per quanto professionale, Silvia Toffanin è ancora senz'altro acerba e forse poco adatta alla prima serata, alla diretta televisiva. Complice la conduzione di un format, Verissimo, che in 16 anni non ha subito mai un cambio d'abito, oltre ad un'innata staticità della conduttrice, poco incline a quel rifiuto degli schemi che ha fatto di Maria De Filippi la "regina" dell'intrattenimento Mediaset.