Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia La Notizia con Ezio Greggio Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin, che si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci.

A cura di Redazione Spettacolo

Eravamo rimasti a Enzo Iacchetti positivo al Covid, quindi impossibilitato a condurre Striscia La Notizia, ed è di oggi una clamorosa anticipazione proveniente da Mediaset. Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia, come sempre dalle 20.35, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Accanto alla padrona di casa di Verissimo, che ormai è record di ascolti nel weekend e si attesta leader di fascia pomeridiana, stavolta in una veste inedita e divertente, ci sarà il veterano Ezio Greggio.

Tornano Francesca Manzini e Gerry Scotti dal 28 febbraio

Questo esordio assoluto nel tg satirico di Antonio Ricci scriverà una pagina inedita nella storia del programma. La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone, a partire da lunedì 28 febbraio, a Francesca Manzini e Gerry Scotti. Per l’imitatrice, che ha fatto diversi passaggi anche in Rai grazie al Tale e Quale Show di Carlo Conti, si tratta della terza conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. Introdotta al programma con il suo memorabile deepfake nei panni di Mara Venier, Manzini è poi approdata dietro al bancone al fianco di Gerry Scotti, con il quale fa ormai coppia fissa.

Il debutto di Silvia Toffanin a Striscia La Notizia

Per il momento si tratterà di una sola settimana, ma chissà, per la conduttrice di Verissimo potrebbe trattarsi dell'inizio di una nuova avventura, se l'esperimento funziona. Un ruolo del tutto inedito per Silvia Toffanin, che proviene dai toni zuccherosi del suo salotto pomeridiano, ben lontano dall'asprezza del tg satirico. Una scelta che potrebbe corrispondere alla volontà di ampliare la sua esperienza in tv, al di là di Verissimo, che nel 2006 l'ha consacrata a Canale 5. Inoltre c'è da sottolineare il posto vacante che ha lasciato Michelle Hunziker, storica spalla di Ezio Greggio, al momento impegnata con la preparazione del suo ‘one woman show', Michelle Impossibile.