“Più adatto a San Patrignano”, la battuta infelice di Ezio Greggio su Achille Lauro a San Marino È polemica e indignazione dopo la frecciatina pungente di Greggio in un servizio di Striscia la notizia andato in onda lunedì 21 febbraio, dopo la vittoria di Lauro al Festival di San Marino che lo porterà sul palco dell’Eurovision.

A cura di Giulia Turco

“Altro che San Marino, Achille Lauro sarebbe più adatto a San Patrignano”. Scoppia la polemica su web dopo la battuta infelice di Ezio Greggio in un servizio di Striscia la notizia andato in onda lunedì 21 febbraio. Il pretesto per la frecciatina pungente del tg satirico è la vittoria di Lauro al Festival Una Voce per San Marino, che lo porterà dritto sul palco dell’Eurovision il prossimo maggio.

Achille Lauro associato a San Patrignano

Com’è noto San Patrignano è la comunità di recupero per persone tossicodipendenti nel riminese. Associare Achille Lauro alla struttura è stata dunque una battuta piuttosto amara nei confronti del cantante, che ha scatenato l’indignazione di molti sostenitori soprattutto su Twitter, e infelice nei confronti di chi lotta contro le dipendenze. È certamente vero che il tg di Antonio Ricci si occupa di satira e che si contraddistingue proprio per taglio provocatorio e pungente. Tuttavia l’idea che il cantante sia paragonato ad una persona che soffre di tossicodipendenza, per via di quell’idea di sregolatezza che veicola con la sua musica, è stata di certo una scelta poco gradita da una larga fetta di pubblico, che tutto sommato poteva essere evitata.

(La vittoria di Achille Lauro a Una voce per San Marino).

Achille Lauro vola verso l'Eurovision

Ad ogni modo il cantante ha lasciato cadere nel vuoto la provocazione e si gode quello che ha in più occasioni definito come il momento migliore della sua carriera. Dopo una partecipazione incerta al Festival di Sanremo, dove non ha lasciato il segno come invece ci si aspettava dopo il contributo artistico delle edizioni passate, Lauro ha conquistato un posto all'Eurovision 2022 come rappresentante di San Marino. Lo scorso 19 febbraio infatti con il suo brano Stripper ha strappato la vittoria agli altri cantanti italiani in gara, tra i quali Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte e ora si prepara a salire sul palco europeo dell'eurofestival, che si svolgerà dal 10 al 14 marzo a Torino. Dove si troverà a sfidare Blanco e Mahmood.