Silvano Michetti è rientrato in Italia, impossibile un ritorno all’Isola dei Famosi La redazione di Fanpage.it ha contattato l’ufficio comunicazione di Ivano Michetti per avere aggiornamenti sul caso “bestemmia” e sull’esclusione di Silvano.

Dopo il caso bestemmia all'Isola dei Famosi, dall'Honduras la temperatura si è alzata anche in Italia. La dialettica divampa, la diplomazia pure e – se necessario – anche le minacce di guerra possono farsi più pressanti. Dopo il comunicato di Ivano Michetti, che ha promesso di tutelare suo fratello in tutte le sedi, Silvano Michetti è di fatto sparito dalla narrazione del reality condotto da Ilary Blasi. L'ultima immagine che abbiamo chiara è quella che abbiamo scelto per questo articolo, di lui che mestamente sale sulla barca accompagnato da Alvin per fare ritorno in Italia. Un ritorno che effettivamente c'è stato. La redazione di Fanpage.it ha contattato l'ufficio comunicazione di Ivano Michetti per avere aggiornamenti dopo l'arrembante comunicato di ieri.

In questo momento, siamo in grado di confermare che Silvano Michetti ha fatto rientro in Italia e lo studio legale tiene ancora tutto al vaglio. Quali sono le possibilità per un reintegro nel gioco? Anche questa domanda resta nell'incertezza sebbene sembra davvero impossibile un ritorno in gioco. Però, la famiglia Michetti continua a tenere il piede sull'acceleratore: vogliono che Mediaset ammetta che non c'erano i presupposti per una squalifica considerato l'audio poco chiaro in un'espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione. "Manca il presupposto legale per l'espulsione" per citare Ivano, il fratello di Silvano.

Intanto, l'Isola dei Famosi cresce dopo un paio di settimane di stagnazione agli ascolti tv. La puntata di ieri sera, 11 aprile, è stata vista da 2.784.000 spettatori netti per il 19% di share. Ci sono stati tre nominati – Nick dei Cugini di Campagna, Gustavo Rodriguez e Nicolas Vaporidis – e nessun naufrago è stato eliminato dall'Isola.